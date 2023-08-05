مبدعون يرونه محفزاً للتجارب الإبداعية.. السفر اكتشاف للآخر وجزء من حركة الفكر

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

يتأثر المبدع عبر العصور بالتنقل من مكان إلى آخر، خاصة إذا ارتبطت هذه الأماكن بجماليات وعجائب في الشكل والمضمون، والمقصود بالمضمون هنا جوهر الحياة الاجتماعية التي تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى، على الرغم من تشابهها في بعض المظاهر المرتبطة بالعادات اليومية، من المؤكد أن تغيرات البيئة لها انعكاس على نفس المبدع، ربما تتولد إبداعات التأثر في لحظات المشاهدة، وربما تختمر في ذاته لتخرج في المستقبل. «الاتحاد» استطلعت آراء بعض المبدعين والمبدعات للتعرف إلى ماهية التأثر الذي يحدثه السفر والتنقل في نشاطهم الإبداعي.

في البداية، قال المخرج والكاتب المسرحي صالح كرامة العامري: السفر هو حقيبة ونظرة في الموجودات من حولنا، ولا يفقدنا ذلك عندما نصمم على خوض تجربة الترحال عبر محيطات الأفكار، ومن دون شك فالسفر يعود بالنفع على مرتاديه، لأنه جزء من حركة الفكر.

وأضاف كرامة: في الحقيقة السفر كينونة ممكنة عندي وليس نزهة، بل يعد جزءاً من ملكوت شاهق عليّ أن ارتاده بعناية، وخاصة عندما يصاحبه كاميرا، وعين لاقطة وهذه الأشياء تعبر بشكل فذ وعبقري إلى الذاكرة، فالسفر هو اكتشاف ومنجم يقود نحو: «أن تصبح أنت».

تجديد للذات

من. جانبه، قال الشاعر الدكتور طلال سعيد الجنيبي: السفر هو حبر الكتابة المتجدد، فحينما نسافر فإننا لا ننتقل بأجسادنا فقط، إنما تتحرك أرواحنا إلى الجديد، حيث تختلط بما يحيط بها، خاصة إذا ما كان المبدع قادراً على تلمّس ما حوله من تفاصيل بحساسية عالية، فيرى في الجديد ما يثري تجربته وذائقته وفكره، فتكوّن تأملاته مفتاحاً لأفكار جديدة، ومساحات وليدة ورؤى متجددة، تأخذه إلى حيث لا يستطيع أن يحمله إلا السفر. وأضاف: السفر عند المبدع هو تجديد للذات، وإعادة لترتيب الخبرات، وتجاوز لرتابة الزمان والمكان والإنسان ليرى الجديد.

وتابع الجنيبي: السفر هو تأمل في الذات قبل أن يكون في الآخر، وهو فرصة للمبدع حتى يتمكن من تغيير جلد أسلوبه ولغته، ليرتقي بها تفاعلاً مع ما يحيط به، وصولاً إلى منتج إبداعي مختلف.

ثراء للتجربة

تقول الشاعرة ساجدة الموسوي: كان السفر بالنسبة لي هدف سياحي ثقافي، لكن فيما بعد اضطررت أن أسافر لعلاج ابنتي وزوجي، ابتعدت عن العراق أربع سنوات قاسية والسفر للعلاج يعد أصعب أنواع السفر، كانت الغربة في بلد أجنبي تكاد تأكل قلبي وعلى وسعها لندن كانت تضيق بي، ألوذ بالشعر فكتبت أكثر قصائدي تعبيراً عن الوجع والغربة، ثم عدت إلى وطني لأكتب قصيدتي (سألتني النساء): «أيُّ كحلٍ لعينيك يصلحُ بعد البكاء/ أكحلُ اليمامةِ أم كحلُ نجدٍ/ أكحلُ مراكش أو هو كحل الشآم/» حتى تنتهي القصيدة بقولي:«حين جئتك بعد الفراق/ سألتني النساء/ من خطَّ عينك وما نوع كحلك/ وما سرُّ هذا التألقِ والانطلاق/ قلتُ مشّطُت شعري بريح بلادي/ تعطّرتُ بالطلعِ والرازقي/ وفي غمرة الاشتياق/ مددتُ يدي وأغمضتُ عيني/ فأصبحتُ مكحولةً/ ومشدوهةً بالندى والهوى والعناق/ كانت الريحُ مشطي/ وكحلي العراق».

وأضافت: باختصار مهما كانت أهداف السفر سياحية أم علاجية أم ثقافية أم دراسية، يبقى الحنين إلى الوطن هو المعيار الأهم والشغف الأقوى، ويبقى الوطن عزيزاً حتى لو سكنت جنةً بعيدةً عنه.

وتابعت الموسوي: على مدى خمسين عاماً، زرت أكثر من ثلاثين بلداً عربياً وأجنبياً وأفريقياً، رأيت أكبر المتاحف والمعالم السياحية، واطلعت على تجارب عالمية ومراكز ثقافية، وشاركت في نشاطات ثقافيةٍ ونسوية، فاكتشفت إضافة لأهمية السفر في شدّ المرء للوطن، أن السفر يقوي الروابط بين المثقفين ويعرف الآخر بالوطن وحضارته، والسفر يجدد طاقة الإنسان ويعرفه بتجارب الشعوب الأخرى وعاداتها وتقاليدها. والسفر يغني تجربة الأديب والشاعر ويوسع خياله ومداركه.

آخر تجاربي في السفر هي دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد الذي أُقيمُ فيه وأعتبره وطني الثاني، حفظه الله وحفظ قيادته الحكيمة وشعبه الأصيل.