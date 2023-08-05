الناقد المغربي سالم أكويندي: التجربة المسرحية في الإمارات أكثر انفتاحاً وتطوراً

محمد نجيم (الرباط)

قال الناقد والمؤلف المسرحي المغربي سالم أكويندي في حوار مع «الاتحاد»: إن تجربة المسرح في الإمارات تجربة حديثة نسبياً بالقياس لتجارب مسرحية عربية أخرى، ورغم هذه الحداثة فإن هذه التجربة استطاعت أن تفرض نفسها ضمن التجارب المسرحية العربية الكبرى، إن لم نقل أنها تكاد تتفوق على بعضها، وذلك راجع لما رسمته تجربة المسرح في الإمارات لنفسها من أهداف تعبر عن طموح وغايات تتمثل في جعل هذه التجربة أكثر عروبة وانفتاحاً على الآخر. وقد عملتْ من خلال هذا الانفتاح على الرفد من التجارب العالمية، وما استجد في عالم المسرح من رؤى وإشراقات فنية وتقنيات تطبيقية، سواء على مستوى الكتابة الدرامية أو أداء الممثلين، وتفعيل هذه الاجتهادات على المستوى التطبيقي في منجزات عملية في ورشات ومحترفات تدريبية وتكوينية، وجعلها ضمن نسيج بنائها الفني والدرامي. وهذا ما دعم ترسيخ هذه التجربة المسرحية في الإمارات عموماً ومسرح الشارقة خصوصاً.

إشراقات مسرحية

أكد المسرحي المغربي سالم أكويندي الدور الكبير والمخلص لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنشاء ودعم الهيئة العربية للمسرح وفي دعم وتطوير المسرح العربي، كما أن إشراقات سموه في التأليف المسرحي للنصوص الدرامية التي كتبها تعبر ثقافة عميقة وعالية، خاصة أن سموه أوجد مرآة نافذة في اقتحام ما كان يعتبر صعباً من الكتابات والمواضيع، حيث عكست مؤلفاته عقلية العارف والبارع بنوعية الموضوعات التي تناولها، وجعلها أكثر وضوحاً وإشراقاً، ونحن نلمس ذلك من خلال نصوص مسرحياته: «الحجر الأسود» ومسرحية «النمرود»، و«القرامطة».

وأضاف أكويندي: هذه الجرأة في التأليف الدرامي للنصوص المسرحية لا تتأتى إلا لمن تملك ثقافة رصينة، وهذه من الصفات التي يمتاز بها صاحب السمو حاكم الشارقة، بل إن هذه الثقافة هي المعين الذي يرتوي منه في استجلاء الغامض والتاريخي لعله في ذلك يوضح أكثر خفاياه ويعبر عن صدق إيمانه ورؤيته الثقافية لما يحسه ويشعر به في قرارة هذا الإيمان، وهنا ما لم يستطعه الكثيرون ممن كانت لهم مثل هذه التجربة هذه المواضيع الدرامية.

تعبير جسدي

حول أهم سمات المسرح الإماراتي، قال أكويندي: من أهم سمات المسرح الإماراتي انفتاحه على التجارب والتقنيات المسرحية، والتي يعلب فيها الممثل دوراً أساسياً مما يعني أن الممثل في المسرح الإماراتي ممتلك لزمام جسده، وقابل لأن يطاوع كل تقنيات التعبير الجسدي، وتقمص كل الأدوار المسندة إليه بوعي ورشاقة وخفة، ما يجعله أكثر تعبيراً وإيماء لما يجسده، وأقوى تعبيراً في التبليغ، خاصة إذا عرفنا أن هذا المكتسب في التعبير الجسدي امتلكهما من تمرسه على الأداء المسرحي منذ صغر سنه في المسرح المدرسي، وكذلك ما امتلكه في تجربة مسرح الناشئة، الذي يمكن اعتباره تجربة رائدة ومتميزة في رحابها العربي.