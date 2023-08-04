«الثقافة والشباب» تطلق البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة الثقافة والشباب «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع»، الذي يعزز التزام الدولة بدعم وتنمية واستدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، والاستفادة من فرص الاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دوراً أساسياً في الجهود الوطنية لأجل بناء اقتصاد إبداعي مستدام لأجيال المستقبل.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للمبدعين الإماراتيين لتحفيز مشاريعهم وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، إضافة إلى إبراز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية داخل وخارج الدولة، وتم فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات للبرنامج رسمياً ابتداءً من 3 أغسطس 2023.

نمو مستدام

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «يمثل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، خطوة متقدمة نحو مزيد من الدعم لتنمية مهارات وقدرات المبدعين الإماراتيين، وتحفيز إنتاجاتهم ونشر أعمالهم محلياً وعالمياً، كما يجسد رؤية الوزارة واستراتيجيتها الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال زيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ورفع قيمة المنتج الثقافي والإبداعي، عن طريق الدعم الذي سيسهم في تغطية تكاليف الإنتاج وتحويل أفكار المبدعين إلى واقع ملموس».

وأضاف معاليه: «يهمنا في وزارة الثقافة والشباب، وانسجاماً مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، أن نحقق مستهدفاتنا الاستراتيجية في النمو المستدام لقطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية».

ويركز برنامج المنح الجديد على تمويل المشاريع والفرص، ضمن سبعة مجالات رئيسة: التأليف والنشر، الموسيقى، الأفلام والتلفزيون، الفنون الأدائية والمسرح، الفنون البصرية والتصميم، ألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.

ومن خلال هذا الدعم، سيحظى المبدعون بفرصة التعريف بأعمالهم بشكل أكبر لدى الجمهور المحلي والعالمي، سعياً لإبراز المنتج الثقافي المتنوع والغني لدولة الإمارات.

فئات البرنامج

وفئات البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، هي كالتالي: منحة الإبداع والإنتاج (تصل إلى 100.000 درهم)، وتم تصميم هذه المنحة لتمويل إنتاج أعمال فنية وإبداعية أصيلة ومبتكرة عبر وسائل مختلفة، مثل الأفلام، والموسيقى، والعروض، وألعاب الفيديو. وتدعم المنحة المشاريع التي تظهر التميز الفني، والجاذبية الإبداعية، والتفرد.

ومنحة التوزيع والمشاركات المحلية (تصل إلى 80.000 درهم)، وتهدف إلى تغطية تكاليف توزيع وترويج ونشر المشاريع الإبداعية، لزيادة إبراز الأعمال الفنية المنتجة محلياً وخلق فرص للمجتمع الإبداعي، كما تشجع المبدعين على المشاركة في الفرص والفعاليات المحلية من خلال تغطية تكاليف المشاركة ذات الصلة.

ومنحة تنمية المهارات (تصل إلى 50.000 درهم)، وتهدف إلى دعم النمو المهني للمبدعين وتعزيز مهاراتهم من خلال تغطية رسوم البرامج المهنية قصيرة الأجل مثل الدورات المعتمدة والدبلومات المهنية والإقامات والتدريب المهني، إضافة إلى الندوات التي ستدعم التطوير المهني للإبداع في المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات المعترف بها عالمياً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

ومنحة السفر والتنقل الدولي (تصل إلى 50.000 درهم)، وتشجع هذه المنحة المبدعين في المجالات الثقافية والإبداعية على المشاركة في المهرجانات، والمعارض والفعاليات الدولية لزيادة فرص حضورهم في المحافل الدولية لتمثيل الدولة.

ودعت المبدعين الإماراتيين المهتمين بالمشاركة في البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع إلى تقديم طلباتهم عبر موقع الوزارة حيث بدأ التسجيل من أمس، وسيتم إغلاق باب التقديم يوم 31 أغسطس 2023.