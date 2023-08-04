«اللوفر أبوظبي» يعلن لجنة تحكيم «فن الحين 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على النسخة الثالثة من معرض الفن المعاصر المُقام في المتحف باسم «فن الحين 2023» وجائزة ريتشارد ميل للفنون. ويأتي ذلك في إطار ما يقدمه المتحف من دعم متواصل للمواهب الفنية الناشئة والبيئة الثقافية في المنطقة، وذلك من خلال توفير منصة تمكِّن فناني المنطقة من عرض مواهبهم وقدراتهم.

يُذكر أن لجنة التحكيم تضم أعضاءً ينتمون إلى مجالات فنية متنوعة تشمل الهندسة المعمارية، والأوساط الأكاديمية، إضافةً إلى مجال أمانة المتاحف. وتضم اللجنة المشرفة على النسخة الثالثة من المعرض كلاً من: الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهیان، مستشار في وزارة الخارجية الإماراتية، ورئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنية، ورعاة مركز بومبیدو، والمتحف البريطاني، ومؤسسة الشارقة للفنون، والدكتورة ثريا نجيم، مديرة قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر في فرنسا، والمديرة السابقة لإدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي.

وتشمل المجموعة الجديدة من أعضاء لجنة التحكيم كلاً من: مايا الخليل، قيّمة فنيّة مستقلة، ومستشارة في مجال الفنون، والمديرة المؤسِّسة السابقة لمعرض أثر في جدة، ومنسقة معرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي، وكلير ليلي، مديرة حديقة يوركشاير للمنحوتات، عضو مجلس أمناء مؤسسة «آرت يو كيه» في لندن، ومؤسسة جورج ريكي، نيويورك، ومؤسسة جوبيتر آرتلاند، إدنبرة، والدكتور غيليم أندريه القائم بأعمال مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي، ومحمد كاظم، الفنان الإماراتي الشهير الذي جرى اختياره من قبلُ ليكون ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة معرض «فن الحين» في نسخته المُقامة عام 2021.

مواهب خليجية

وفي هذا الإطار، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «يسعى اللوفر أبوظبي جاهداً، انطلاقاً من كونه أول متحف عالمي في العالم العربي، للوقوف على الفرص المتاحة لمواصلة دعم البيئة الفنية والثقافية في المنطقة والارتقاء بها. ويسرنا أن نرحب بأعضاء لجنة التحكيم الموقرة في النسخة الثالثة من معرض فن الحين في اللوفر أبوظبي 2023 وجائزة ريتشارد ميل للفنون اللذين يقامان بالتعاون مع العلامة التجارية ريتشارد ميل شريكتنا في هذا الجهد، ويعد مستوى الكفاءة المتميز الذي يتحلى به أعضاء لجنة التحكيم هذه خير برهان على جودة مستوى المواهب التي تزخر بها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدى عمقها، كما يشهد على المكانة المهمة التي يحظى بها هذا المعرض وجائزة الفنون».

ويدعو متحف اللوفر أبوظبي الفنانين للاستجابة لموضوع «الشفافيات»، وذلك من خلال التقدم بمنحوتات وأعمال فنية تركيبية في إطار النسخة الثالثة من معرض «فن الحين»، حيث يستكشفون من خلالها الديناميكيات المرتبطة بالشفافية كواحدة من سمات المادة ومفهوم له أهمية إدراكية.

ومن جانبه، قال بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد ميل: «يمثل معرض فن الحين 2023 احتفاءً بقوة الفن على المستوى الإقليمي، ويقدم تعبيراً عنه تحت قبة المتحف ذات التصميم المتميز، ويسعدني أن أشهد الالتزام المستمر لجائزة ريتشارد ميل للفنون بإثراء هذه الروح الإبداعية، حيث توفر للفنانين منصة يعبّرون من خلالها عن مواهبهم الاستثنائية. وسنرى هذا العام كيف يُبرز موضوع «الشفافيات» قدرة الفنانين الرائعة على تجاوز حدود الزمان والمكان، حيث وجهت إليهم الدعوة لاستكشاف الانعكاسات، والظلال، وانسيابية الضوء».

ومن المقرر أن يُقام معرض «فن الحين 2023» تحت قبة المتحف ذات التصميم الفريد الذي يدمج بين النور والظلال بطريقة متميزة تستمد تفردها من التفاعل بين الظلال، وانعكاسات الضوء على الماء، ووميض أشعة الشمس المتلألئة التي تعد نقطة انطلاق لتأثيرها المتميز. وللمرة الأولى، سيقام معرض «فن الحين 2023» في الهواء الطلق تحت قبة المتحف، ما يمنح الفنانين الفرصة لعرض أعمالهم في أجواء استثنائية على أرض متحف عالمي. وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور في شهر نوفمبر من عام 2023.

مساحة للإبداع

من جانبها، صرحت مايا الخليل، منسقة معرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي قائلة: «تُعد فرصة عرض الأعمال الفنية تحت قبة المتحف الشهيرة بمثابة شرف كبير وتحدٍّ في الوقت نفسه، فهذا المكان يوفر مساحة تجسد الإبداع بالفعل، حيث توفر الفتحات الهيكلية والتناغم بين الضوء، والظلال، والمسطحات المائية، وقاعات العرض أجواء مميزة وفريدة للغاية، ولقد كانت فكرة الشفافية في البداية استجابةً للتفاعل بين هذه الأجواء الفريدة. وكلما تأملنا هذا المفهوم بشكل أعمق، اتسع نطاق إدراكنا لاستلهام أفكار متطورة ومتعددة المستويات فيما يتعلق بالإدراك، والتأمل، والعلاقة بين العمل الفني والمشاهد والسياقَين المادي والاجتماعي اللذَين يجمعان بينهما».

يُذكر أن الموعد النهائي لتلقي عروض المشروعات من الفنانين المشاركين في معرض «فن الحين» 2023 وجائزة ريتشارد ميل للفنون في اللوفر قد انتهى يوم 3 يوليو 2023، وسيحصل الفائز بالنسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون على جائزة نقدية قيمتها 60 ألف دولار أميركي.