مكتبة محمد بن راشد: فعاليات وبرامج مميزة في أغسطس

دبي (الاتحاد)

في جو من التعلم والمتعة، تنظم مكتبة محمد بن راشد سلسلة مميزة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المجانية ضمن برنامجها الصيفي لشهر أغسطس، حيث تقدم مجموعة من الورش التدريبية والفعاليات المتنوعة التي تلقى اهتمام مختلف أفراد المجتمع.

وتبدأ مكتبة محمد بن راشد أولى الفعاليات بورشة تعليم الكتابة الإبداعية لتعريف اليافعين بكيفية تحويل أفكارهم المبتكرة إلى قصة، كما تنظم الورشة الثالثة من ورش تعليم أساسيات الخط العربي للمبتدئين، والتي تسهم في تعريف المشاركين بهذا الفن التقليدي الجميل وتطوير قدراتهم في الكتابة، وذلك بالتنسيق مع متحف الشارقة للخط والخطاط علي الحمادي.

وتقدم المكتبة خلال أغسطس ورشة عمل متخصصة في تعليم أساسيات كتابة السيناريو باللغة العربية مع الروائي ممدوح حمادة، كاتب ومؤلف عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، حيث تمتد على مدار يومين من التدريب المكثف بواقع 4 ساعات لكل يوم، وتعد هذه الورشة فرصة للمشاركين لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهارات الكتابة والتأليف لديهم.

كما تعقد المكتبة ورشاً تعليمية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ضمن سلسلة ورش تمتد خلال إجازة الصيف من منتصف يونيو وحتى نهاية أغسطس، بالتنسيق مع مركز اللغة العربية في دبي، حيث تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة العربية لدى المشاركين، وتحسين مستواهم في القراءة والكتابة.

وتواصل المكتبة برنامجها المميز، من خلال تنظيم ورشة فن التصوير بالهاتف والمونتاج الاحترافي، لصناعة محتوى مبتكر لمنصات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمشاركين تعلم تقنيات التصوير وتحرير الفيديو وصقل مهاراتهم بغرض صناعة محتوى جذاب في منصات التواصل الاجتماعي.

وضمن برنامج ورش الاستدامة في «صيف الثقافة»، تستضيف المكتبة ورشة مميزة لتوعية الصغار بأهمية الاستدامة، وتعريفهم بتحديات التغير المناخي، من خلال قصص الأطفال والأنشطة التفاعلية باستخدام شجرة الغاف وبعض أدوات الرسم والتلوين والتشكيل.

وتنظم المكتبة ورشاً تعليمية مبتكرة ضمن برنامج ورش تبسيط العلوم، لتوعية الصغار بخطورة الانبعاثات الكربونية، وأهمية الحفاظ على موارد الطاقة الطبيعية بأسلوب تفاعلي ممتع، ما يساعد الأطفال على استيعاب المفاهيم العلمية بطريقة مبسطة ومحببة لهم.

كما تستضيف المكتبة، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، سلسلة من الفعاليات المميزة تشمل ساعة غناء أوبرالي مع الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، بالإضافة إلى ورشة عمل «الكتابة للمرأة» مع إيمان اليوسف، تقام على مدار 3 أيام. وهنالك أيضاً ورش وفعاليات أخرى عديدة.

والجدير ذكره، أنَّ مكتبة محمد بن راشد تهدف من خلال هذا البرنامج الصيفي المتنوع إلى تقديم فرص تعليمية وترفيهية لجميع أفراد المجتمع، لتحفيز الابتكار والتعلم، وتوفير بيئة ملهمة تسهم في تطوير مهارات المشاركين، وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات.