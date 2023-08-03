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ثقافة

اختتام ورشة السينوغرافيا العاشرة في كلباء

اختتام ورشة السينوغرافيا العاشرة في كلباء
3 أغسطس 2023 21:30

الشارقة (وام) اختتمت مساء أمس الأول فعاليات ورشة السينوغرافيا بالمركز الثقافي في مدينة كلباء، بنسختها العاشرة من دورة «عناصر العرض المسرحي» التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة سنوياً.وتشتمل الفعاليات على ثلاث ورشات تدريبية، هدفها تمكين هواة المسرح من مبادئ وأساسيات إنجاز العروض المسرحية، وذلك قبل مشاركتهم في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظم دورته العاشرة خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل. وعرض المشاركون في الورشة، مجسمات ديكورية صغيرة، صنعت من مواد بينها الكرتون وأغصان الشجر والأقمشة والأوراق، وأضيئت بأجهزة إنارة صغيرة.
 

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