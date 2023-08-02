شيون كيم: التجريد مصدر إلهام

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

شيون كيم رسامة كورية متخصصة في الفن التجريدي، ولدت عام 1988 في مدينة سيؤول، حيث تشكلت موهبتها الفنية فيها، ثم حصلت على شهادة تخصصية من مدرسة Slade للفنون الجميلة المرموقة في لندن عام 2014. وبعد تخرجها بأربع سنوات، وتحديداً في 2018، أقامت شيون معرضها الفردي الأول في سيؤول الذي كان بمثابة بداية استكشافها الإبداعي، وفي 2019 تم منحها مقعداً في مجتمع سودايمون الفني العريق، ثم شاركت في 2020 بمعرض New Artist Open Call الذي نظمته مؤسسة سيؤول للفنون والثقافة. وفي2021 أقامت شيون معرضاً فردياً آخر نقلت فيه بمهارة تصميمها على احتضان هويتها الحقيقية.«الاتحاد» التقت الفنانة شيون كيم على هامش مشاركتها بمعرض في المركز الثقافي الكوري في جزيرة ياس هذا الأسبوع.



* بداية وبعد زيارتك للإمارات، ما المعالم الثقافية التي شاهدتها هنا وتعتقدين أنها ستلهمك في أعمالك المستقبلية؟

- لا شك أن مصادر الإلهام الفني والثقافي المتنوعة لدولة الإمارات العربية المتحدة إمكانات كبيرة وكثيرة، وستلهم أعمالي الفنية المستقبلية. فأثناء التحضير لعرضي الفردي في أبوظبي، شرعت في رحلة بحثية للتعرف على هذه البيئة الجديدة والآسرة، حيث أثارت الهندسة المعمارية التقليدية في أبوظبي، بمبانيها الفريدة اهتمامي، وكذلك عالم الحرف اليدوية الرائعة، مثل السيراميك، التي أجدها رائعة بشكل خاص.

وأثناء إقامتي في أبوظبي، أخطط لزيارة أماكن بارزة مثل بيت الحرفيين وقصر الحصن، وأدرك أهميتها التاريخية والجمالية، وبالإضافة إلى ذلك، أنا حريصة على استكشاف المناظر الطبيعية الصحراوية الساحرة من خلال جولة فيها، باحثة عن الإلهام من الجمال الطبيعي والتراث الثقافي في الإمارات، وأنا متأكدة من أنني عند عودتي إلى كوريا، ستعكس لوحاتي القادمة تأثير تجربتي الرائعة في أبوظبي. وهذه التجربة الفريدة منبع للإبداع، حيث ستحفل أعمالي المستقبلية بمزيج من التقدير الثقافي والتفسير الشخصي، مما قد تنتج عنه سلسلة من اللوحات التي تعكس جمال وثقافة وتراث الإمارات.



خطوط وأشكال

* ما هو مصدر الإلهام لديك كفنانة تجريدية؟

- بعض مصادر إلهامي يكمن في الأنشطة البدنية للرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة واليوغا. فبعد تمعني في كيفية تحرك الجسم أثناء أداء الأنشطة الرياضية، اكتشفت وجود تناقض محسوس مع الحركات الجسدية التي يمارسها المرء في وظيفة مكتبية نموذجية مثلاً. والخطوط والأشكال التي يتتبعها الجسم أثناء ممارسة الرياضة تحمل جوهراً فريداً يأسرني، وتتعمق أعمالي الفنية في هذه التحولات. وهذا يدل على إمكانية أن أصبح شخصاً «جديداً» على غرار ما كنت في حياتي السابقة كموظفة.

ومن خلال الرسم، أجد البديل لتجاوز الماضي واحتضان الحاضر. وتشهد اللوحات على آثار رحلتي وتجربتي، مما يشير إلى التقدم الذي أحرزته، وترمز إلى فرصة التطور لتحقيق أهداف ذاتية وفنية، كنت أتوق إليها ذات مرة ولكني لم أستطع تحقيقها.

التجريد ليس سهلاً

* أعمالك التجريدية تجسد رحلة استكشاف للذات، حيث الإحساس بالتحرر الذي يتجاوز الحدود، لماذا اعتمدت التقنيات المجردة أسلوباً فنياً مميزاً لك، وهل يحتاج التجريد إلى وقت طويل في التنفيذ؟

- في قلب تعبيري الفني يكمن البحث عن اكتشاف الذات وإسماع صوتي الداخلي. ومن خلال لوحاتي، أجد صوتاً يتناوب بين التعبيرات الجريئة والصمت التأملي، وهو انعكاس للتجارب المضطربة التي مررت بها خلال طفولتي. وهكذا يصبح الرسم الوسيط الذي اخترته للانخراط في حوار بصوتي الخاص، وكل عمل فني يجسد مساعيَّ للتواصل والتعبير عن رحلتي في الحياة، حيث يمكن رؤية عملية إنشاء أعمالي من خلال الأشكال التي تزين اللوحة. فكل قطعة تلخص مراحل التطور التي مررت بها، وتعرض التحول الفني الذي يحدث أثناء عملية الإبداع.

وبالنسبة لتصنيف أعمالي الفنية ضمن أنواع مثل التعبيرية والفن التجريدي والبساطة، فإن أعمالي تحمل بالفعل طبيعة تعبيرية لافتة للنظر. وقد يثير هذا بطبيعة الحال السؤال عن قراري باعتماد تقنيات مجردة كطريقة تعبير فنية. وطبعاً فإنتاج لوحات تجريدية ليس بالمهمة السهلة، إلا أنني اخترت هذا المسار عن عمد، لأنه كان له صدى عميق معي، وشعرت بأنه الطريقة الأكثر ملاءمة للتعبير عن فنّي. فخلال فترة وجودي في الجامعة، وجدت نفسي محوطة بزملائي الطلاب الذين انجذبوا أيضاً إلى عالم اللوحات التجريدية، ما يؤكد أنني في الطريق الصحيح.

وعادة ما يستغرق الانخراط في عملية صياغة الأعمال المجردة حوالي شهرين للوحة واحدة، وللحفاظ على زخم إبداعي وتجنب الرتابة أفضل العمل على لوحتين أو ثلاث لوحات في وقت واحد، ويسمح لي هذا النهج بالتبديل بين القطع كلما شعرت بالضجر أو الملل، ما يؤدي إلى تفاعل رائع للأفكار داخل الاستوديو الخاص بي. ويبدو الأمر كما لو أنني منخرطة في حوار معقد مع كل لوحة، وأناقش الفروق الدقيقة بينها. وفي نهاية المطاف، تصبح عملية إنتاج الفن التجريدي رحلة استكشاف آسرة، وحواراً عميقاً مع الأعمال الفنية نفسها، ومحاولة لبث الحياة في كل قطعة على حدة، مما يثري التجربة الفنية والعلاقة التي تقيمها بمعنى ما مع المتلقين والمتذوقين.



عملان مترابطان

* هل لديك أي أعمال تريدين تقديمها بشكل خاص؟، ثم كيف يمثل العمل الفني حياتك الشخصية؟ وما علاقتها بالأعمال الفنية الأخرى؟

- أقدم لوحة بعنوان «ولادة خصائص جديدة»، وتعد الميزة البارزة في هذا العمل الفني هي وجود خطوط بيضاء في المنتصف، تظل غير مغلقة عن قصد، وتبدو هذه الخطوط وكأنها في حركة مستمرة، وتشكل تدريجياً شكلاً جديداً. ومع ذلك لم يتم تحديد الشكل النهائي بعد.

والعمل الآخر هو «رغبات مزدهرة»، حيث تُظهر هذه اللوحة وفرة من علامات الفرشاة الصفراء التي تمارس حضوراً نشطاً ومزدهراً على القماش، يجسد إحساساً بالحركة الديناميكية والحيوية، وبهذا العمل الفني، سعيت إلى نقل الصراع الداخلي بين الأفكار المكبوتة والمطلقة بداخلي، حيث يوجد توتر بين هذين الجانبين المتناقضين، وكلاهما له تأثير جذري في ذهني، ويسعى استكشاف الفن من خلال الرسم إلى إيجاد أرضية وسطية متناغمة، مكان يمكن أن تتعايش فيه هذه الأفكار المتصارعة في توازن.

وهذان العملان الفنيان مترابطان من خلال الموضوع الأساسي والسعي لتحقيق التوازن، فـ «ولادة الخصائص الجديدة» يجسد عدم اليقين والتطور في عمليتي الإبداعية، بينما تجسد «الرغبات المزدهرة» التفاعل المستمر بين النزعات المتعارضة داخل النفس، والعملان يعكسان معاً الرحلة المستمرة لاكتشاف الذات، حيث أسعى جاهدة لإيجاد التوازن الدقيق بين التعبير الفني والتأمل الشخصي.

الفن والثقافات

* ماذا يعني الفن بالنسبة لك؟ وكيف تؤثر الثقافات الأخرى في الفنان، خاصة أنك درست في مدرسة سليد بلندن؟

- بالنسبة لي، يكتسي الفن أهمية عميقة كوسيلة للتعبير تتجاوز حدود اللغة. وخلال سنوات التكوين، كنت أؤمن بأن التواصل اللفظي وحده لا يمكن أن ينقل بشكل كافٍ عمق مشاعري وخبراتي، ولحسن الحظ، كنت أمتلك موهبة طبيعية في الرسم والكتابة، ومن خلال الفن وجدت أداة قوية للتعبير عن أفكاري ومشاعري بصدق. ومن هنا فإن الفن بالنسبة لي هو بمثابة أداة ثمينة تمكنني من التواصل مع ذاتي ومع العالم بصوت أصيل وغير مقيد. وقد اتخذت رحلتي منعطفاً مفاجئاً عندما تشرفت بالتسجيل في إحدى أرقى جامعات العالم، تقع في المملكة المتحدة. وكان لهذه التجربة أثر عميق على تجربتي الفنية. وقد فرت لي المملكة المتحدة، ببيئتها المنفتحة، فرصة للتعبير عن الذات.

وعندما انغمست في المشهد الفني في المملكة المتحدة، وجدت مصدر الإلهام في الأساليب والاتجاهات السائدة في تلك الحقبة، وربما تركت هذه التأثيرات أثراً لا يمحى على لوحاتي، على رغم أن المفاهيم والأفكار الأساسية الكامنة وراء أعمالي الفنية تظل تجربة فنية شخصية للغاية، إلا أنني أثمن أجواء للندن ومشهدها الفني النابض بالحياة، وقد ساهمت دراستي هناك دون شك في إثراء تجربتي الفنية. وباختصار، يجسد الفن جوهر التعبير الحقيقي عن الذات بالنسبة لي، وقد لعب تعرفي على الوسط الفني في المملكة المتحدة دوراً محورياً في تشكيل وتعزيز رحلتي الإبداعية، ما منح أعمالي مزيجاً متميزاً من التجربة الفردية والتأثيرات الثقافية الخارجية.



التأمل الذاتي

* ما نوع العمل الذي تريدين القيام به في المستقبل؟، وما الرسالة التي تريدين إيصالها إلى المتلقين؟

- في مساعيّ الفنية المستقبلية، يظل تركيزي الأساسي على التأمل الذاتي. وفي هذه اللحظة، يدور عملي حول عملية الرسم ومحاولة فهم كامل تجربتي الفنية. وفي حين أنني غير متأكدة في هذه اللحظة بالذات من المسار الدقيق الذي سيتخذه فني في المستقبل، إلا أن الاستمرار في استكشاف الذات فنياً يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لي.

إن طموحي هو الكشف عن أعمق الأفكار والمشاعر التي تسكن في وجداني. وأرغب في الكشف عن تساؤلاتي الذاتية، ومشاركة أفكاري وخبراتي الفنية مع المتلقين. ومن خلال فني، أهدف إلى تقديم لمحة عن العوالم السرية للنفس البشرية التي قد تظل بعيدة وغير قابلة للوصول إليها والتعبير عنها بلغة الفن.

وباختصار، سيستمر عملي الفني المستقبلي في استكشاف الذات، بهدف ومشاركة صورة أصيلة لأفكاري ومشاعري. ومن خلال دعوة المتلقين لمواجهة ذواتهم والرفع من ذائقاتهم الفنية، آمل أن يكون في عملي الفني ما هو ملهم ومفيد، ومصدر إثراء لتجربة المتلقي الجمالية.