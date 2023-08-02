«الثقافة والشباب» تعرض جماليات الفن الإماراتي المعاصر في معرض «كريستيز» بلندن

أبوظبي (وام)

تعرض وزارة الثقافة والشباب، ضمن فعاليات معرض الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي، الذي يقام في مقر «كريستيز» بلندن، مجموعة من الأعمال التي تدعمها لفنانين معاصرين من دولة الإمارات.

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى 23 أغسطس الجاري بالشراكة مع مؤسسة بارجيل للفنون، أكثر من 150 عملاً متنوعاً ما بين اللوحات، والمنحوتات، والتركيبات البصرية إلى جانب الصور الفوتوغرافية تروي جميعها سيرة 80 عاماً من الإبداع منذ العام 1939 وحتى العام الجاري 2023.

ويقف على تقييم أعمال المعرض فنيّاً الدكتور رضا المومني، نائب رئيس مجلس إدارة كريستيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتناول القسم الأول من المعرض الذي يحمل عنوان «فن إماراتي معاد تصوره.. حسن شريف والأصوات المعاصرة» أعمال الفنان الإماراتي الرائد حسن شريف وتضمّ مجموعة متعددة الوسائط تعود إلى فترة ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2015، إذ يعدّ الفنان حسن شريف عميد الفن المعاصر والمفاهيمي، لما قدّمه من إبداعات أسهمت في قيادة حركة الفن الحديث في الشرق الأوسط. كما يعتبر معلماً وشخصية ملهمة للعديد من الفنانين في المنطقة، ولديه مجموعة رائعة من الأعمال على الورق والنحت والتركيبات والمنسوجات.

ويقدّم المعرض مجموعة أعمال لفنانين إماراتيين معاصرين مثل محمد كاظم ومحمد أحمد إبراهيم، إلى جانب إبداعات لفنانين إماراتيين شباب أمثال فرح القاسمي، وتقوى النقبي، وزهور الصايغ، وآلاء إدريس، ممن تميّزت أعمالهم باشتمالها على مجموعة متنوعة من الوسائط، والتقنيات المختلفة بما في ذلك التطريز والخياطة، وتصوير الفيديو، والحرف الورقية.

وتتماشى المشاركة مع رؤية وزارة الثقافة والشباب في دعم ورعاية المواهب وتعزيز الفنون المحلية والتعريف بها حول العالم، كما تحقّق هذه الخطوة سعي الوزارة لدعم حركة الفن المعاصر في دولة الإمارات من خلال توفير منصة واعدة للفنانين للوصول بأعمالهم إلى جمهور أكبر.

وأسهمت مؤسسة بارجيل للفنون بالقسم الثاني في المعرض من خلال إقامة حيز إبداعي تحت عنوان «كوكبة» يضمّ مقتطفات من أعمال المؤسسة تم فيها عرض أعمال من مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس التنوع الحديث والمعاصر للمشاريع الإبداعية ويبرز العراقة التاريخية للفنّ العربي.