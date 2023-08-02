2.8 مليون درهم جوائز من «محمد بن راشد للغة العربية 7»

دبي (الاتحاد)

ضمن المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تديرها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، دعت جائزة محمد بن راشد للغة العربية الأفراد وفرق العمل والمؤسسات والمعنيين الراغبين بالمشاركة في دورتها السابعة إلى التسجيل في موعد أقصاه 15 أغسطس 2023.

وخصصت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز حضور اللغة العربية وإثرائها، نحو مبلغ 2.8 مليون درهم، توزع بواقع 257 ألف درهم عن كل فئة من فئات الجائزة، التي تندرج تحت محاور التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، والسياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة.

وقال بلال البدور الأمين العام للجائزة: «إن جائزة محمد بن راشد للغة العربية تحمل رسالة عظيمة ودوراً مهماً في نهضة لغتنا العربية، كما تجسد التزامنا بالحفاظ على هذا الكنز الثقافي وتشجيع المبدعين من الكتاب والأدباء والمؤسسات والمهتمين باللغة العربية على المساهمة في تقديم أفضل إبداعاتهم وإسهاماتهم اللغوية، مما يعزز دور اللغة في الثقافة والعلوم والفنون»، مضيفاً أن: «الجائزة تُعد أرفع جائزة تقديرية لجهود العاملين في ميدان اللغة العربية، أفراداً ومؤسسات، وتعبر عن تكريس اللغة العربية كركن رئيس في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للمستقبل، للارتقاء باللغة العربية وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطويرها تعلماً وتعليماً وتخطيطاً وفكراً واستخداماً».



فئات وشروط

ويشترط للمشاركة في الجائزة ألا تكون المبادرات والمشاريع المقدمة قد سبق اعتمادها كمشاريع جامعية أو حصل صاحبها على درجة علمية، وألا يكون المتقدم قد شارك بأكثر من عمل واحد في نفس فئة الجائزة.

وتتضمن فئات الجائزة: أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم المبكر، وأفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي (من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر)، وأفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأفضل تطبيق ذكي للغة العربية ونشرها، وأفضل مبادرة لمعالجة اللغة العربية تقنياً، وأفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، وأفضل مبادرة لخدمة اللغة العربية في وسائل الإعلام، وأفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط، وأفضل مشروع تعريب أو ترجمة، وأفضل عمل فني أو ثقافي أو فكري لخدمة اللغة العربية، وأفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة وصنع مجتمع المعرفة.