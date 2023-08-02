مركز أبوظبي للغة العربية يُصدر كتاب «مجمع الابتكار: المدن والتقنية والاقتصاد الجديد»

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «مجمع الابتكار: المدن والتقنية والاقتصاد الجديد» للكاتب لشارون زوكين، الذي نقله إلى العربية الدكتور محمد زياد يحيى كبة، وذلك ضمن مشروع «كلمة» للترجمة التابع للمركز. يُسلّط الكتاب الضوء على عالم البرمجة واختراع الأنظمة والتطبيقات، كما يتناول علماء الاجتماع وخبراء الأعمال ممن يدرسون الابتكار على الشبكات الاجتماعية غير الرسمية بين المنظمات التي تؤدّي في النهاية إلى تصميم منتجات وأفكار قابلة للتسويق، مع الإضاءة على الدور الحاسم «للمواهب التقنية» التي ترغب في العيش والعمل في المدن. ويتناول كل فصل من الكتاب مساحة إنتاجٍ تُسَنّ فيها الأعراف الاقتصادية والمبادئ الثقافية وتطبَّق وتوضع في مكانها الصحيح بشكل جذّاب. فيتطوَّر مجمَّع الابتكار بأكمله من خلال هذه المساحات، بما في ذلك بناء المباني والمناطق والمدينة بأكملها من حيث الحجم والشكل والمعنى. وقد لا يكون القارئ على دراية بالأماكن التي يستعرضها الكتاب، لكن من المهم التعرّف عليها لأنها تخلق رواية مكانية وخيالية واجتماعية تشكِّل الطريقة التي يرى بها بناة مجمَّع الابتكار العالم. يبدأ كتاب «مُجمَّع الابتكار» باستكشاف الثقافة الثانوية لمسابقات الهاكاثون، التي يتعاون من خلالها المبرمجون لتطوير البرامج بطرق غير تقليدية خلال مدة زمنية قصيرة..ويصف المسارات المهنية لمؤسّسي الشركات الناشئة في نيويورك والمستثمرين المُغامرين، كما يقتفي أثر التحوُّل الذي شهدته الواجهة البحرية لحي بروكلين من أرض صناعية مهجورة إلى شريط ساحلي مُخصّص للابتكار. ويبيّن الكتاب العلاقة بين مسابقات الهاكاثون وتأسيس الشركات الناشئة والمسرّعات، وكيف تسهم الشركات الكبيرة في نيويورك في تأسيس الشركات الناشئة وفي تمويلها ومن ثم في توظيف الشباب من المختصّين بعلوم البرمجة. ومن خلال الكتاب، تُبيّن خبيرة تخطيط المدن شارون زوكين للقرّاء كيفية تشكيل الاقتصاد الحضري الجديد عبر رواية غنية وكاشِفَة لصعود قطاع التقنية في مدينة نيويورك. وتستقي المؤلّفة مادة الكتاب من مقابلات شخصية مع مستثمرين مغامرين ومولعين بالتقنية ومسؤولي التطوير الاقتصادي، موضحة كيفية تشكل المنظومة الشاملة وإعادة تشكيل المدينة من الألف إلى الياء. يُذكر أن شارون زوكين، من مواليد عام 1946، وهي أستاذة فخريَّة في علم الاجتماع في كُلِّيَّة بروكلين ومركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك. وتتناول أعمالُ زوكين أحوال المدن وتطوُّرها وأسباب هذا التطوُّر، كما تركِّز على الثقافة وسوق العقارات لا سيَّما في مدينة نيويورك. وتُشرف زوكين الآن على رسائل الدكتوراه وتقوم أحياناً بتدريس بعض المقرَّرات في الجامعة وتضمّ مؤلَّفاتها «ديترويت الصامدة»، و«مدن عالمية»، و«نقطة شراء»، و«ثقافة المدن»، و«العيش في السقيفة»، و«ما بعد ماركس وتيتو». أما المترجم الدكتور محمد زياد يحيى كبة، فهو من مواليد عام 1951، حاصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغات الشرقيَّة والأفريقيَّة في جامعة لندن عام 1979، وله العديد من الكتب المترجمة في اللغويَّات العامَّة والعصبيَّة..كما أنه حاصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع الترجمة لعام (2010 - 2011) وعلى جائزة أفضل كتاب مترجم إلى العربيَّة في معرض الكويت الدولي لعام 2002. وقد شغل منصب أستاذ في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في المملكة العربية السعودية، حيث أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ونشر عدداً من البحوث العلمية المحكَّمة.