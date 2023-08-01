لوحات محمد عنزاوي.. شذرات لونية وكثافة رمزية

محمد نجيم (الرباط)

يستلهم الفنان التشكيلي المغربي محمد عنزاوي أعماله الفنية من رؤية فنية وفكرية قائمة على استحضار المعاني المتنوعة التي تصنع مادته الجمالية، بعيداً عن المألوف والمتعارف عليه في الساحة التشكيلية المغربية، ويتضح هذا من خلال مزجه بين الخطوط والألوان والأشكال، حيث نراه يُنوع بين ما هو دلالي وأيقوني، مع تناسق شديد في تقديم إشارات وشذرات لونية بكثافة رمزية لافتة، ما يزيد عمله الجمالي في عمقه الحضاري والكوني ونَفسه المحلي.

وأعمال عنزاوي التي قدمها مؤخراً بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في «أصيلة الثقافي»، تمتزج فيها الألوان من «الأكريليك» إلى جميع أنواع الأصباغ، حيث تُلقى أو تُوضع أو تُمدد على اللوحة لتلتقي وتتداخل وتتناثر مع بعضها بعضاً، وتتشابك وتتداخل. والأسطح تكون إما ناعمة أو محبّبة أو صخرية، فهي تحمل العناصر المكونة للوحة وتلطخها في شكل علامات خطية تخلت عن الكتابة. ويمكنها أيضاً اللعب في آثار الألوان الذائبة باللون الأحمر أو الأسود.



غزارة استثنائية

والمناظر الطبيعية في أعمال عنزاوي، حسب الناقد الجمالي جان بييرفان تيجيم، تنزاح فيها الألوان نحو تفكيك مكونات التلقي البصري لفضاءات أصيلة. وهكذا تصنع فضاءات محمد عنزاوي فرصاً هائلة لتوطين كائناته المخصوصة، من أزهار وفطر وحيوانات ووجوه منبعثة من عمق أصيل على مستوى الانتماء، والهوية البصرية التي تعكس أشكال تفاعل عين المبدع مع محيطها، لتعيد تشكيل مكونات هذا المحيط في إطار سلسلة من التعبيرات اللامتناهية من الرموز ومن القيم. وتُحسن عين محمد عنزاوي، كما يقول الناقد الجمالي أسامة الزكاري، التقاط تفاصيل الجمال وتطويع الأشكال الهندسية الكلاسيكية.



عاشق البحر

ولوحات محمد عنزاوي ليست مجازية، حتى وإن كانت المواد المستخدمة فيها تُذكرنا بالأرض، ووجه القمر، والفضاء الذي ترجّه الرياح التي تعيد الأرض الذهبية أو المطلية باللون الوردي في وهج يسحرنا. هناك شيء إنساني في أعمال الفنان محمد عنزاوي، إنسانية متواضعة بسيطة وغنية بالمشاعر، حسب وصف الكاتب الطاهر بن جلون، الذي قال بعد قيامه بزيارة لمحترف الفنان: لقد تأثر الفنان محمد عنزاوي ببحر مدينة أصيلة التي يعشقها حد الهوس، كما نلاحظ أن هذا الفنان تأثر في تجربته الفنية بأعمال كبار الفنانين المغاربة ممن سبقوه في عشق البحر والزرقة أمثال خليل الغريب، فؤاد بلامين، ميلود لبيض، محمد المليحي، محمد قاسمي وغيرهم.