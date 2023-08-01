«الألكسو» تطلق بوابة النقوش العربية

أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بوابة النقوش العربية على موقعها الرسمي، وذلك خلال منتدى الألكسو لبرنامج المرشد الثقافي العربي والذي نظمته بمناسبة ختام جولة المتاحف العربية بمقر المنظمة في تونس.

يأتي إطلاق بوابة النقوش العربية على موقع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بعد توقيع المنظمة مع اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم المتحدة، والسفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان اتفاقية إطارية لإثراء وتطوير بوابة النقوش العربية.

حضر المنتدى معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد اعمر المدير العام لمنظمة الألكسو، والدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى تونس، والدكتور دواس الدواس، الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وشرقي الدهماني رئيس المنظمة العربية للمتاحف، والدكتور فتحي الجراي، خبير بالتراث بإدارة الثقافة بالألكسو، وذكرى والي المستشارة الثقافية لأناسي للإعلام، ومازن الخيرات المدير الفني لبوابة النقوش العربية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لسفارات الدول العربية المعتمدين بالجمهورية التونسية، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم والمرشدين الثقافيين من مختلف البلدان العربية والمتابعين لهذا المنتدى عن بعد، ومديري الإدارات الفنية وإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمنظمة.

واستهل البرنامج بتدشين لوحة برنامج المرشد الثقافي العربي، وبكلمة معالي الدكتور محمد ولد اعمر المدير العام لمنظمة الألكسو، والتي أكد فيها أن جولة المتاحف تعد المحطة الأخيرة من برنامج المرشد الثقافي الذي يعتبر أحد أهم أنشطة برنامج سفيرة الألكسو فوق العادة للثقافة العربية.

وقال: نحط الرحال اليوم في المحطة الأخيرة من هذا البرنامج الرائد والذي تجوّل بنا في عدة مُدن ومتاحف ومواقع أثرية في بلداننا العربية من تونس إلى أبوظبي، إلى المكلَّا ومَسقط شرقا، وإلى سطيف والصَّويرة غربا، وخلق حركية كبيرة في متاحفنا العربية بفضل فقراته المتنوعة من محاضرات وأُمسيات ثقافية ومسابقات وفعاليات وتقارير إعلامية ومنشورات وغيرها.

وأضاف معاليه: يسرنا أن نتقدم بأحرِّ التهاني إلى كل المتاحف التي تُوّجت في هذه المسابقة ونالت الجوائز المستحقة وشملتها جولة المتاحف، ويبقى المُتوّج الأكبر هو العمل العربي المشترك الذي جسدهُ هذا البرنامج أفضل تجسيد وجعلنا نعيش سويا أوقاتا ممتعة في نفس اللحظة وفي مختلف البلدان العربية.

وتوجه بجزيل الشكر والثناء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسفيرة الثقافة العربية، صاحبة هذه المبادرة الرائدة وعلى كل ما وفرتهُ من دعم سخيٍّ لهذا البرنامج وحرصٍ شديد على إنجاح كل فقراته بالتمام والكمال، بما في ذلك هذه الجولة ومختلف المتاحف والمحطات التي مرت بها؛ كما شكر كل الدول العربية التي شاركت في البرنامج، والإعلاميين الذي قاموا بالترويج له والتعريف به حتى يحقق هذا الانتشار الواسع وينجح في لفتِ الانتباه إلى جانب المرشدين الثقافيين والرسالة التاريخية التي يؤدونها.

وأكد معاليه أن الألكسو عاقدة العزم على أن تظل على تواصلٍ مستمر مع تلك المؤسسات المتحفية ومع المرشدين الثقافيين في كل البلدان العربية سواء ضمن دورات قادمة لهذا البرنامج أو في إطار أنشطة وبرامج أخرى لأجل مزيد من التعريف بالمهمة النبيلة والتاريخية التي تؤديها تلك الصروح الثقافية والمنتسبون إليها في الترويج لثقافتنا وحضارتنا ومخزوننا التراثي لدى الناشئة والطلبة ولدى ضيوفنا من بقية الحضارات والثقافات.

واختتم المدير العام لمنظمة الألكسو كلمته بتجديد الدعوة لضرورة الاعتناء بمتاحفنا ومعالمنا التاريخية ومواقعنا الأثرية والدعوة لزيارتها وتنفيذ الفعاليات والأنشطة فيها وإدراج التربية على التراث والتربية المتحفية ضمن البرامج والمقررات المدرسية حتى نحقق ما نصبو إليه من زرع ثقافة عربية متأصلة في جذورها ومتنوعة في منابعها ومنفتحة على محيطها.

واستعرضت الإعلامية ذكرى والي المستشارة الثقافية لأناسي للإعلام أهم محطات برنامج المرشد الثقافي العربي بداية من مرحلة الإعداد والتخطيط في نوفمبر 2021، مروراً بمشاركة 16 دولة عربية، و119 جهة رسمية،و146 مشاركا من فئة المرشدين الثقافيين المستقلين، وتنظيم ورشة تأهيلية لـ 76 من المرشدين الثقافيين وسياحية العرب من 15 دولة عربية، وصولا إلى الإعلان عن نتائج المسابقة والفائزين في مقر منظمة الألكسو، وتنظيم حفل توزيع الجوائز والتكريمات بقصر الوطن بالإمارات في سبتمبر الماضي، ومؤخرا بختام جولة المتاحف الفائزة بجائزة التميز في الإرشاد المتحفي والثقافي للمتاحف والمواقع الأثرية.

من ناحيته أشاد الشرقي دهمالي رئيس المنظمة العربية للمتاحف بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج ونشر دليل المرشد المتحفي، الذي سيكون إحدى الأدوات الاسترشادية المهمة للمرشدين في المتاحف العربية .

عقب ذلك، تم تكريم متاحف الدول المشاركة في البرنامج: إدارة التراث الثقـافي، قطـاع التـراث والفنـون، بوزارة الثقافة والشبـاب، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتحـف البحريـن الوطـني، مملكة البحرين، ومتحـف جربـة للتراث التقليـدي، الجمهورية التونسية، والمتحـف العمومي الوطني سطيـف، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومتحـف التاريـخ الطبيعي بمسقـط، سلطنة عمان، وموقـع ومتحـف سبسطيّـة الأثـري، دولة فلسطين، وهيئـة متاحـف قطـر، دولة قطر، ومتحـف سيـدي محمد بن عبـدالله بالصَّويـرة، المملكة المغربية، ومتحـف المُكلا، الجمهورية اليمنية.

وتخلل برنامج المنتدى عرض فيلم فيديو عن برنامج المرشد الثقافي العربي وعن جولة المتاحف بعنوان "بالماضي نعبر للمستقبل"، وقد كرمت السفارة الثقافية للدولة مؤخرا متحف جربة للتراث التقليدي في الجمهورية التونسية، وذلك خلال الجولة الثانية التي قام بها برنامج المرشد الثقافي العربي لتكريم المتاحف الفائزة بجائزة التميز في الإرشاد الثقافي والمتحفي .

وبمناسبة إطلاق بوابة النقوش العربية على موقع المنظمة؛ قال المخرج مازن الخيرات المدير الفني لبوابة النقوش العربية إن فكرة البوابة الرقمية للنقوش الصخرية العربية من الإمارات، جاءت كواحدة من أفكار سفيرة الثقافة العربية لدى الألكسو من أجل تأصيل الهوية العربية وربط الإنسان بأرضه وتاريخه وذلك في ظل تحديات العصر الحديث، الذي كان له أثر لا يستهانُ به في محاولة طمس الهوية العربية والانتماء لدى أبناء الشعوب العربية.

وأضاف: بعد ثلاثة أعوام من البحث والدراسة والعمل والتطوير جاءت الاتفاقية التي وقعتها سفيرة الثقافة ومنظمة الألكسو واللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم لتوسيع انتشار البوابة ورفدها بالنقوش والدراسات من كافة الدول العربية تتويجاً لتلك الجهود وايماناً من جميع الجهات آنفة الذكر على ضرورة استمرار هذه المشاريع الهادفة ودعمه، مؤكدا أن بوابة النقوش الصخرية تعد بمثابة متحف افتراضي مفتوح للنقوش والكتابات الصخرية العربية بنوعيها القديم والحديث أو بمعنى آخر نقوش ما قبل الإسلام وما بعدَهُ.

وأوضح أن الموقع يتيح فرصة للاطلاع على مجموعات متنوعة من الفيديوهات للمكتشفين والمهتمين بدراسة تلك النقوش، بالإضافة إلى معلومات عن طبيعة الأماكن التي عُثرت فيها هذه النقوش متبوعاً بمجموعة متنوعة من الأبحاث المنشورة التي تناولتها بالدراسة والتحليل.

وتضمن برنامج المنتدى عرض فيديو تعريفي عن بوابة النقوش العربية، واختتم المنتدى بتسليم الشهادات للمشاركين في الورشة التدريبية للمرشد الثقافي.