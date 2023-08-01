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الهيئة العربية للمسرح تدعم مهرجان بنغازي للفنون المسرحية

الهيئة العربية للمسرح تدعم مهرجان بنغازي للفنون المسرحية
1 أغسطس 2023 21:11

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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تنطلق في مدينة بنغازي فعاليات مهرجان بنغازي المسرحي في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس (دورة الفنان فرج طيرة)، والذي تنظمه فرقة المسرح الشعبي، وتحضر الهيئة العربية للمسرح في هذا المهرجان من خلال دعمها لثلاث ورشات في التدريب المسرحي تنطلق من 2 إلى 11 أغسطس، وقد كلفت الهيئة ثلاثة من المسرحيين العرب لتأطير هذه الورش، حيث يؤطر الفنان العراقي د. علي السوداني ورشة «السينوغرافيا في العرض المسرحي، المفهموم والاشتغال»، فيما يؤطر الكاتب التونسي بوكثير دومة ورشة الدراماتورجيا، كما يؤطر الفنان التونسي عاصم بالتهامي ورشة في فن التمثيل، إضافة إلى أن الهيئة تنظم معرضاً لمنشوراتها ضمن فعاليات المهرجان، هذا ويمثل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح في هذه التظاهرة الكاتب علي الفلّاح بصفته عضواً في مجلس أمناء الهيئة، كما تحضر الفنانة ريما الغصين هذه الفعاليات.
الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله صرح بهذه المناسبة، قائلاً: إن مشاركة الهيئة في المهرجان بدعم ثلاث ورش ومعرض للكتاب وحضور ممثلين عنها يعكس تقديرنا واحترامنا لكل المجهودات النبيلة التي يبذلها المسرحيون الليبيون في هذا المهرجان ومهرجانات أخرى، إذ يشكل الفعل المسرحي في هذه الظروف مساحة أمل وفضاء عافية نأمل أن يتسع ليعم كافة الأرجاء، ولنشهد عودة قوية للمسرح الليبي في المشهد العربي، وبهذه المناسبة لا بد لي أن أحيي كل القائمين على المهرجان متمنياً لهم كل التوفيق، وأحيي المؤطرين الذين يساهمون معنا في دفع المسيرة للأمام من خلال ما سيقدمونه من رؤى إبداعية.

الهيئة العربية للمسرح
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