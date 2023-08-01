«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ورشة لتعزيز قدرات المعلّمين

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في ورشة عمل «التطوير والتدريب المهني للمعلمين» التي نظمها قطاع الثقافة بالدائرة بهدف تعزيز قدرات المعلّمين في مختلف مجالات تدريس اللغة العربية، وتحديد تحدّياتها المحتملة ووضع الحلول الفعّالة لها، كما بحثت الورشة مشكلات تدريس قواعد اللغة العربية في المدارس. وشملت الجلسة عرضاً إيضاحياً عن أعمال الخطّاط والفنّان التشكيلي الإماراتي محمد مندي، الذي قدّم للمشاركين ورشة عملية في الخط العربي.

وعلى هامش الورشة، كرم مركز أبوظبي للغة العربية الفائزين في الدورة الأخيرة من «مسابقة أصدقاء اللغة العربية» السنوية، التي يُنظمها مركز أبوظبي للغة العربية بهدف تشجيع الشباب على الاهتمام باللغة العربية وإتقانها، وتسليط الضوء على جمالياتها، وحثّ غير الناطقين بالعربية على تعلّمها واستخدامها في حياتهم اليومية.

تتكوّن مسابقة «أصدقاء اللغة العربية» من تصوير مقاطع فيديو قصيرة تتناول موضوعات تعكس تجارب المتسابقين مع اللغة العربية. وهي موجّهة للطلاب العرب وغير العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة.

لغة علم وثقافة

قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «إن المركز يسعى لتعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، بوصفها لغة علم وثقافة ومعرفة وتتمتع بالمرونة والشمولية، وقادرة على مواكبة متطلّبات كل عصر والتعبير عن جميع احتياجات الناس في حياتهم اليومية، ولاسيما بين فئات الطلاب والشباب الذين يصنعون مستقبل الأمم والحضارات ويحافظون على مكتسباتها التاريخية. ولتحقيق هذا الهدف، نتبع نهجاً يقوم على تصميم وتنفيذ مجموعة مبتكرة من المبادرات النوعية التي تستهدف هذه الفئات، وتُسهم في ترسيخ مكانة العربية بين الناطقين وغير الناطقين بها، بما ينسجم مع استراتيجية المركز وأهدافه. كما ندعو أولياء الأمور لتشجيع الطلاب على المشاركة في الدورات القادمة من المسابقة، والتفاعل بفيديوهات مبتكرة تُصوّر علاقتهم باللغة العربية وتُقدّم نماذج ملهمة عنها».

الدورة الثالثة

فتح المركز باب التسجيل في الدورة الثالثة من المسابقة، وتقديم المشاركات ابتداءً من 28 أغسطس المقبل وحتى 28 أكتوبر 2023. ويمكن للمتقدمين أن يشاركوا بفيديوهات تتضمن إلقاء أبيات من الشعر العربي بلغة عربية سليمة للناطقين بها والناطقين بغيرها، أو تقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات أو إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أو عرض تجربة خاصّة للمشارك في تعلّم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتتضمّن المسابقة عدداً من المعايير، منها: أن يُظهر الفيديو المصوّر المتسابق بصوت وصورة واضحين، وأن يلتزم المحتوى بموضوع المسابقة، وأن يخلو الفيديو من أي إساءات دينية أو مجتمعية أو إنسانية، وأن تُرسل الفيديوهات بصيغة (MP4) للجنة المسابقة. وتمنح المسابقة الفائزين الثلاثة الأوائل جائزة بقيمة 10 آلاف درهم لكل فائز.

وستتم عملية تقييم الأعمال المشاركة والإعلان عن القائمة القصيرة في شهر نوفمبر، في حين ستُعلن أسماء الفائزين بالمسابقة في منتصف ديسمبر من العام الجاري. يستقبل المركز طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للمركز: https://alc.ae/edutainment/arabic-pals/، أو ترسل استمارة موافقة الأهل وهوية الطالب وولي الأمر والفيديوهات المشاركة إلى العنوان الإلكتروني arabicpals@dctabudhabi.ae