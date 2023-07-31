رئيس جمعية المسرحيين: حريصون على إعداد جيل متميز

أم القيوين (وام)

أكد إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين في الدولة، حرص دولة الإمارات على إعداد جيل متميز يكون رافداً للحركة المسرحية بالدولة، ويمثلها في المحافل العربية والدولية خير تمثيل.جاء ذلك في ختام «الورشة التدريبية الثالثة»، التي أقيمت في مسرح أم القيوين الوطني بمشاركة نخبة من المتدربين الذين تلقوا على مدى أربعة أسابيع تدريبات بمختلف الفنون المسرحية على يد أساتذة أصحاب خبرات كبيرة في المجال المسرحي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وجمعية المسرحيين بالدولة.

وأشاد إسماعيل عبدالله بالمتدربين الذين شاركوا في هذه الورشة، التي عقدت تحت عنوان «المواهب المسرحية»، واستهدفت تحفيز الشباب ودفعهم لمواصلة تطوير مواهبهم لخوض العمل المسرحي بمختلف عناصره، دون التركيز على جانب فني بعينه.

وأوضح أن مثل هذه الفرص تعد المهد الحقيقي لصقل مواهب الشباب وتنميتها، بما يتناسب مع توجهاتهم وطموحهم بالمجالات الفتية المختلفة.

الارتقاء بالمسرح

من جانبه، قال الفنان سعيد سالم، رئيس مجلس إدارة مسرح أم القيوين الوطني، إن المتدربين تلقوا في هذه الورشة تدريبات على مختلف الفنون المسرحية، على أيدي أساتذة متميزين في إطار الرؤية الاستراتيجية لمسرح أم القيوين الوطني، التي تستهدف الارتقاء بالمسرح من خلال تمكين جيل جديد متذوق للفن متسلح بالعلم والمعرفة.وأكد أن من أولويات مسرح أم القيوبن الوطني تقديم العروض المسرحية، وإبراز الهوية الوطنية، واحتضان المتغيرات، وتحسين أداء المسرح المباشر مع الجمهور والسعي لترسيخ الهوية الوطنية.

من جانبهم، أبدى المشاركون في الورشة التدريبية سعادتهم بما تعلموه من مهارات وفنيات تساعدهم في التطور في مجال الفن المسرحي. كان إسماعيل عبدالله وسعيد سالم والحضور قد اطلعوا على الأعمال الفنية المعروضة في الورشة، التي تنوعت ما بين لوحات فنية ومنحوتات وصور فوتوغرافية ورسومات من مدارس مختلفة.

وفي الختام، قام الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين في الدولة، ورئيس مجلس إدارة مسرح أم القيوين الوطني، بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة وتكريم الجهات المتعاونة.