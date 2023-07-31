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ثقافة

محمد الشرقي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

محمد الشرقي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء «الفجيرة للفنون الجميلة» (وام)
1 أغسطس 2023 00:50

الفجيرة (وام)

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الاجتماع الثالث لعام 2023 لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. واطّلع سموّه خلال الاجتماع، على سير العمل في الأكاديمية، وبرامجها التدريسية وأهدافها عبر استقطاب جميع فئات المجتمع بمختلف اهتماماتهم، كما اطلع سموه على المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنصب في قطاع الفنون عامة وتخدم تعزيز أشكالها وحضورها في المجتمع.
وأكّد سموّه، ارتباط الفن بالقيم الثقافية والمفاهيم الإنسانية في المجتمعات البشرية كافة، وتأثيره المباشر على تطورها وإثراء تنوّعها، مشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقطاع الفنون، ومتابعة سموّه للمشاريع كافة ذات الصّلة، والتي تعمل على رفد قطاع الثقافة والفنون في دولة الإمارات وتعزيز دورها كجسرٍ ثقافيٍ وإنسانيٍ للتواصل بين الشعوب، ما يدعم رؤية الدولة واستراتيجيتها في هذا المجال على المستوى الدولي.
ووجّه سموه، بضرورة إبراز الفنون عبر توظيف الأدوات التعبيرية المبتكرة، وربطها بالمفاهيم الإنسانية والمواضيع المتجددة التي تهم الفرد أينما كان، وتسهم في الارتقاء بوعيه وترسيخ القيم النبيلة فيه، مشدداً سموّه على أهميّة إبراز الثقافة العربية الغنيّة، والاحتفاء بها عبر الفن بمختلف أشكاله. حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الإمارات
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
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ولي عهد الفجيرة
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