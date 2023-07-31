لجنة القراءة والفرز لجائزة «كنز الجيل» تختتم مراجعة الترشيحات

أبوظبي (الاتحاد)

أغلقت جائزة «كنز الجيل» في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تُكرم الأعمال الشعرية النبطية والدراسات والبحوث التي تتناول الموروث المتصل بالشعر النبطي، باب الترشيحات لدورتها الثانية، التي شهدت تزايداً متنامياً في عدد المشاركات، إذ تلقت الجائزة 264 ترشيحاً في ستة أفرع من 27 دولة، من بينها 17 دولة عربية و10 دول أخرى، وبنسبة نموّ قدرها 13% مقارنة بالدورة الأولى التي شهدت 234 مشاركة.

وشهدت هذه الدورة مشاركة دول جديدة من حول العالم بما في ذلك الصين، وجزر القمر، ودومينيكا، وليبيا، والفلبين، وقطر، وروسيا، وتونس، وتركيا، والمملكة المتحدة. وقد تصدَّرت الإمارات، وتلتها مصر، ثم الجزائر، والسعودية، وعُمان، والكويت، واليمن وسوريا، قائمة المشاركات العربية. فيما جاءت أعلى المشاركات للغات الأخرى من تركيا، ثم الهند، وتلتها الولايات المتحدة الأميركية، ثم المملكة المتحدة، وهولندا، وروسيا، والصين.



الحفاظ على الموروث

من جهة أخرى، اختتمت لجنة القراءة والفرز في الجائزة اجتماعها برئاسة د. علي سعيد الكعبي، رئيس اللجنة العليا في جائزة «كنز الجيل»، لتقييم طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثانية. وأجرت اللجنة مشاوراتها لتقييم المشاركات وفقاً لمعايير الجائزة وشروطها وأحكامها، حيث ضمّت اللجنة كلاً من سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية وعضو اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل»، والدكتورة عائشة الشامسي، أكاديمية وناقدة وشاعرة إماراتية وعضو اللجنة العليا للجائزة، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، وعبدالرحمن النقبي، مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية ومقرّر اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل».

وقال الدكتور علي سعيد الكعبي: «تجسّد الجائزة التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي والعربي الغني وإحيائه والاحتفاء به من خلال الإضاءة على التقاليد العريقة والموروث المتصل بالشعر النبطي وقيمه الأصيلة».

وأضاف: «تهدف الجائزة إلى تخليد الأعمال الشعرية للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، والترويج لها حول العالم، وإثراء الذائقة العالمية بالشعر النبطي واستمرارها عند الجيل الجديد. ولاشك في أننا نحرز تقدّماً كبيراً نحو تحقيق ذلك الهدف. إذ لقيت الجائزة اهتماماً متنامياً خلال الفترة التي سبقت الإعلان عن دورتها الثانية، واتسع نطاقها لتصل إلى عشّاق الشعر العربي في جميع أنحاء العالم، وتحقّق الإقبال العالمي الذي شهدناه هذا العام».



أعلى المشاركات

وجاءت أعلى المشاركات ضمن فروع الجائزة بفرع «المجاراة الشعرية» بعدد مشاركات وصل إلى 133 مشاركة تمثل 51% من إجمالي الترشيحات للجائزة، يليه في المرتبة الثانية فرع «الفنون» الذي سجل 80 مشاركة استحوذت على نسبة 30% من إجمالي الترشيحات. تلتها فروع «الدراسات والبحوث» و«الإصدارات الشعرية»، ثم فرع «الترجمة» تلاه فرع «الشخصية الإبداعية».

وتلقّت جائزة «كنز الجيل» هذا العام أعمالاً مترجمة بلغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والروسية والتركية. ويعكس هذا التنوّع الكبير في اللغات، إلى جانب اللغة الإنجليزية التي كانت لغة الأعمال المترجمة الوحيدة في الدورة الأولى، تأثير الجائزة وتنامي أثرها العالمي.

وتبدأ قريباً لجان التحكيم في فروع الجائزة الستة بعملية التقييم الشامل لجميع المشاركات التي راجعتها لجنة الفرز والقراءة تمهيداً لمرحلة التحكيم.

وتُمنح جائزة «كنز الجيل» للباحثين والمبدعين ممن ألّفوا أعمالاً ترتبط بإرث الشعر النبطي، وتهدف إلى الترويج لهذا اللون الشعري الممّيز والتعريف بمبدعيه، وذلك في إطار سعيها لتعزيز حس الهوية الوطنية بين الأجيال بخلق رابطة تجمعهم بالشعر والثقافة والفنون ذات الصلة الوثيقة بالشعر النبطي.