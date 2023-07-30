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ثقافة

ناشرون يرثون علي بن حاتم: قطاع النشر فقد أحد أبرز رموزه

علي بن حاتم
31 يوليو 2023 02:11

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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رحل عن دنيانا هذا الأسبوع رائد من رواد قطاع النشر في الإمارات، والرئيس السابق لجمعية الناشرين الإماراتيين علي عبيد بن حاتم البلوشي، رحمه الله، تاركاً أثراً طيباً في القطاع، سواء على مستوى دور النشر والناشرين أو فيما يخص المبدعين والمبدعات من أبناء الوطن. والراحل شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين عام 2019، وله جهود مقدرة في عدد كبير من دور النشر، كما أنه عضو مؤسس في الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية.
رحلة عطاء
وبهذه المناسبة، قالت الناشرة الدكتورة عائشة الغيص «دار الظبي للنشر والتوزيع»: «برحيل علي بن حاتم، فقد وطننا الحبيب دولة الإمارات أحد أبناء الوطن المبدعين، كما فقدت الساحة الأدبية والثقافية وقطاع النشر رمزاً مهماً من رموزها بعد رحلة عطاء زاخرة كرّس حياته خلالها لخدمة الثقافة الوطنية والعربية. ولا شك في أن رحيله خسارة للساحة الثقافية بأكملها، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».
فيما قال الناشر والشاعر محمد نور الدين (دار نبطي للنشر والتوزيع): «تعجز الكلمات عن التعبير عن حجم الأسى لفقد الراحل القريب من القلوب، الذي أسهم بإخلاص في نسج علاقات نافعة ودافعة ومميزة مع دور النشر في الإمارات. وقد كان الراحل داعماً لقطاع النشر في الدولة، حيث زارنا على سبيل المثال عند افتتاح (دار نبطي)، وعرض علينا الدعم الذي نحتاج إليه، فقد كان يسعى دائماً لبناء علاقات قوية مع كل الفاعلين في القطاع لدفعهم إلى التألق والتطور ومواكبة كل جديد في هذا المجال محلياً ودولياً».
رؤية مميزة
وأضاف نور الدين أن خبر رحيل علي بن حاتم جاء مؤلماً؛ لأنه كان صاحب خلق كإنسان، وامتلك رؤية مميزة كمسؤول خلال ترؤسه لجمعية الناشرين الإماراتيين.
وقالت الناشرة فاطمة التميمي (دار أوراق للنشر والتوزيع): «لا شيء أصعب من فقدان عزيز، ولا توجد كلمات تعبر عن مدى حزننا العميق لرحيل أخ فاضل كان بالأمس بيننا، لقد غيبه الموت جسداً، لكنه سيبقى في قلوب من شاركوه وشاركهم المهنة. ولا يسعنا إلا أن نرضى بقضاء الله وقدره، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته مع الصالحين والأبرار».

الإمارات
الثقافة
جمعية الناشرين الإماراتيين
علي بن حاتم
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