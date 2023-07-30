«جروح»: شاعرية التجريد والتجديد

محمد نجيم (الرباط)

يشتغل الفنان التشكيلي المغربي رشيد بكار، في منجزه البصري، بإشارات وعلامات ومفردات تحيل على مجهود كبير من طرف الفنان لإنشاء لوحات تتبدى فيها الرموز بقوتها الإيحائية والدلالية، حيث تتقاطع الشذرة اللونية وتمتزج مع الألوان وضربات الريشة، ليُعبِّر الفنان عن المُعتمل والمشتعل في الذات وخبايا النفس التي قد يتقاذفها الشعور بالحيرة والفقد والتشظي، فهذا الفنان يغوص في الحلم ويُبحر في مكامن اللوحة بحثاً عن أثر الضوء، وموسيقى سرية تنبعث من الألوان المتناسقة في سيمفونية مُعبرة عن شاعرية الأثر في اللوحة التي تخلق التجاوب السري بين عالم اللوحة ومساحتها المحملة بالدلالات وبين المتلقي الباحث عن لحظة صفاء وشاعرية. وقد قدم الفنان التشكيلي رشيد بكار أحدث أعماله الفنية في مدينة مراكش بحضور نخبة من نقاد الفن وعشاقه، وهو المعرض الذي يأتي بعد معارض سابقة، وقد حمل معرضه هذا الأحدث عنوان: «جروح».

وعن لوحات هذا الفنان، قال الناقد الجمالي إبراهيم الحيْسن، في حفل افتتاح المعرض، إنها تجريدية، مليئة بآثار ورشمات وتخطيطات سريعة، تغني مساحات وكتلاً لونية عبقة بحضور بصماتي وغرافيكي مؤسَّس على إمكانية تعدُّد القراءات والتأويلات المرئية. وفي أعماله الصباغية آثار لونية محجوبة، وأخرى شفيفة وضَّاءة تتبادل المواقع على إيقاع غرافيكي لا يخلو من تخطيطات شاعرية، تطمح إلى المطلق وبلوغ النهايات، إذ لا حدود تحصرها، كما أكد أيضاً الناقد الفني إبراهيم الحيْسن في حفل افتتاح المعرض، فهي خطوط متحرِّرة، مندفعة ومتدفقة بدينامية لونية تفتح أمام المتلقّي خيارات متعدِّدة من الإدراك الحسِّي والبصري.. وهذه هي لعبة الفنان بكار، وأفقه التعبيري الذي يسعى بواسطته لأن تكون لوحاته مفعمة بتوليفات صباغية شبه منفعلة، يحيا فيها الأثر بأنفاس لونية تستعير طابعها الجمالي من حدس الفنان وفهمه لسرائر المواد والخامات التي يستعملها في تشكيل اللوحة، مع ما يرافق ذلك من أشكال العمل المكثف داخل المرسم. وبمجرَّد ما يضع الفنان يده على القماش، يشرع في التشكيل، فهو لا يدري كيف ومتى سينتهي، والمهم أن يشعر بالبداية، أليس «كل شيء يبدأ من نقطة صغيرة»، كما يقول فاسيللي كاندانسكي. ففي أعماله الفنية، الجديدة كما القديمة، تتحرَّك اليد والفكر وبينهما السند، قماش وورق وأحياناً خشب مسطح، في تلاؤم إبداعي يرسم مسارات التجريد الذي يُراهن عليه الفنان في التعبير والتشكيل.. وبهذا الأسلوب التجريدي التعبيري، نجده يتبنى الأثر ويتعقب ترسباته التي تتنوَّع فيها القيم البصرية الناتجة عن استعمال صبغات طبيعية ومصنَّعة، مطحونة ومعجونة، سميكة وخفيفة، كمسحوق الجوز، الحناء، دقيق الرخام، الأحبار، الأكريليك.. بما يمنح الأثر روحاً وحضوراً مدويّين في اللوحة.

أما الناقد أنيس الرافعي فيقول واصفاً أعمال هذا الفنان: «إن رشيد بكار من التواقين إلى (مطلق) اللوحة. ويحتاج فحسب إلى ذات متأملة تنظر إلى المرئي بوصفه (نصاً)، إذ لا يكف عن الدعوة إلى قراءة أعماله باعتبارها (مؤلّفاً) فنياً يختزن عالماً يرفل في الرموز والأبعاد والدلالات والبياضات».