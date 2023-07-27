«منازل الغائبين».. دلالات وفلسفة خاصة حول الغياب

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

يوثق كتاب «منازل الغائبين.. على خطى المقيمين في الغياب»، الحائز على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، فرع الرحلة الصحفية 2022، تفاصيل بانورامية في المكان، ناقلاً بين سطوره ثراء البشر وعظمة الثقافات التي جرح بها الإنسان وجوده، وسجل من خلالها حضوره في الأرض والتاريخ.

لغة سردية عميقة ريبورتاجية في أدب الرحلات غائصة في عمق النقدية، ما تجعل القارئ يتمعن في جمالية الطرح. صدر الكتاب عن دار السويدي للنشر والتوزيع، للمؤلفة الجزائرية زهيّة منصر، منطلقاً من تجربة مهنية إبداعية عن سلسلة تحقيقات أنجزتها المؤلفة في مرحلة من مراحل عملها الصحفي. حيث يبيّن لنا الكتاب مدى قيمة الانسجام والتناغم ما بين الإبداع والمهنة، وحين يكون المبدع مرتبطاً بعمله، مستغلاً تحركاته المهنية بصورة ملهمة يستنتج من خلالها الرؤية الإبداعية التي تختزل مخيلته، لإنتاج مثل هذا العمل الأدبي، حيث انشغلت الكاتبة في مؤلفها بمحطات شخصياتها التي قابلتها خلال عملها.

وبالنسبة لجمالية الطرح، يسرد الكتاب تفاصيل التفاصيل بعفوية الحياة، فيطل على المنازل والفرجان، وما بين الغياب والحضور والدهشة تتكوّن الأحداث، وتتنوع، وتبدأ الحكايات. وللغربة حضور لدى منصر في مؤلفها، ما جعل الكتاب يحمل دلالات وفلسفة خاصة حول الغياب، فالاغتراب لا يأتي من الخارج وإنما من الداخل، فالكاتبة ترى أن الغياب لا يعني أن تنتفي من الحياة، أو تختفي عن الحضور، فقد يكون الحضور السلبي من وجهة نظرها غياباً، وقد يكون التهميش والاقصاء والتجاهل غياباً كذلك.

كتاب ينقلنا إلى ضفة أخرى من النهر، وحيّز آخر من الطرح، بصياغة مهنية إبداعية، باحترافية عالية المحتوى والمضمون، ما جعل المؤلفة تستنتج رؤاها من خلال ممارسة عملها كصحافية، وتوثق مشاعرها ضمن دفتي هذا الكتاب، لتجمع شتات ذاكرتها بشخصيات عاصرتها.