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تجليات في مدار الأمومة والوجد في «بيت الشعر»

جانب من الأمسية (من المصدر)
26 يوليو 2023 22:13

الشارقة (الاتحاد)

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ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية شارك فيها الشعراء مؤيد نجرس من العراق، ونور الموصلي من سوريا، وأحمد حافظ من مصر، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، قدمها الشاعر عبدالله أبوبكر، الذي أشاد بفعاليات بيت الشعر بدائرة الثقافة، ودورها في تنشيط الحركة الثقافية في ظل الدعم السخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشعر والشعراء.
وقد حلق شعراء الأمسية في فضاء نجوى الذات، وخاطبوا الأوطان، وغنوا للحب والجمال، وطافوا بكلماتهم الشعرية المتقدة في متاهات الحلم، فجاشت قلوبهم بالمواجد والعاطفة الرقيقة، وقد تفاعل معهم الحضور الكبير الذي ملأ قاعة منتدى الثلاثاء، وأشادوا بأدائهم الشعري العذب.
في بداية الأمسية، قرأ الشاعر مؤيد نجرس قصيدة بعنوان «رصيف الغربة» التي استهلها بذكر المدن التي تسكن وجدانه، والتي هي في حقيقة الأمر ترمز للوطن، ثم تنهمر مخيلته في استرجاع ذكرياته مع الأصدقاء والأحبة في مشهد شعري مركب، موظفاً لغته في المزج بين جماليات المكان والزمان.. ثم ألقى نصاً آخر بعنوان «ذاكرةُ البخور» الذي يوجه من خلاله خطابه الشعري إلى أمه، فيمعن في تجسيد مشاهد ناطقة عبر استدعاء الذكريات بصورة جمالية معبرة.
وقرأت الشاعرة نور الموصلي من قصيدة «أفقان من زمهرير ونار» التي تمثل تجليات في مدار العاطفة والوجد، تعبر فيها بأسلوب بصري ينضح بجمال الإيقاع، ويمتزج باللغة العذبة الجميلة.
ثم قرأت قصيدة أخرى حملت عنوان «مواسم نور» التي تنسج من خلالها غلالة رقيقة من المواجد العذبة في صفحة الحب الإنساني، تعكس قوة العاطفة، وقدرة الشاعرة على العزف بأساليب تعبيرية متناغمة.
وألقى الشاعر أحمد حافظ، ثالث شعراء الأمسية قصيدة «كَذَا.. أُحِبُّ خيالي» التي تتعدد فيها أغراضه الشعرية، ويستقرئ فيها غده برؤية صافية، ومناجاة تعبر عن ذاته الإنسانية بأسلوب غير تقليدي في الصورة والخيال. ثم قرأ من قصيدة «وقوف» التي يترجم خلالها مشاهد غنية بالصور، باذخة بالخيال. وفي الختام، كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.

بيت الشعر
الشارقة
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