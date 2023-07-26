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180 مخرافة مصممة بقالب تراثي تزين مهرجان ليوا للرطب

180 مخرافة مصممة بقالب تراثي تزين مهرجان ليوا للرطب
26 يوليو 2023 14:57

سجلت مسابقة أجمل مخرافة في مهرجان ليوا للرطب استقبال 180 مخرافة شارك بها 162 امرأة و18 رجلا للتنافس على تقديم تصاميم بقالب تراثي لمخرافة الرطب (سلة الرطب) لتروي "مخاريف" المشاركين في المسابقة قصص ابداع وتميز للحرف التقليدية ممزوجة بعبق الماضي وبروح الحداثة والتطور وذلك ضمن مسابقات وفعاليات الدورة الـ 19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وبلغت كمية الرطب الفاخر التي تضمنتها المخاريف نحو 900 كيلوغرام من الرطب الفاخر بواقع 5 كيلوغرامات من الرطب في كل مخرافة كما تضمنت مشاركات المتسابقين تصاميم مبتكرة ومتنوعة دمجت بين الماضي والحاضر مصحوبة بلمسات إبداعية تستشرف المستقبل..

وتهدف مسابقة أجمل مخرافة رطب إلى تشجيع الصناعات المرتبطة بالنخيل والمحافظة على حرفة «سف الخوص» وصناعة المخاريف (سلال من سعف النخيل) وتحفيز الأهالي على تطوير هذه الصناعة والابتكار في التصاميم بصورة تدمج بين الماضي والحاضر.

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وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب أسماء الفائزين في مسابقة مخرافة الظفرة وذهب المركز الأول إلى ضبابه جابر سلطان المرر ونالت المركز الثاني حمدة سعيد عبدالله المزروعي وجاءت بالمركز الثالث حمده محمد الهاجري وفي المركز الرابع عمر محمد سعد الراشدي وحلت في المركز الخامس مزنة محمد بن ثامر المنصوري وفي المركز السادس حمده محمد خلفان المزروعي وفي المركز السابع سلامه سويد زايد المنصوري وفي المركز الثامن ميره سعيد فارس سعيد المزروعي وفي المركز التاسع عبدالله محمد سعد الراشدي وحصدت المركز العاشر مريم حمد المنصوري.

وتتمثل معايير تقييم أجمل مخرافة رطب في أن يكون نموذج المخرافة مبتكراً وجديداً وغير مشارك به في المواسم السابقة، وتحمل فكرة جديدة واضحة وتربط عراقة الماضي بجمال الحاضر وأن تكون سف خوص (شغل يدوي) والخامات المستخدمة في تزين السلة وتشكيلها 80 % منها شغل يدوي مع سهولة نقلها وتحريكها وجيدة التهوية.

كما يجب أن يكون الشكل العام للمخرافة متناسقاً بين ألوانها ومكوناتها وأن يكون وزن الرطب داخل المخرافة الواحة 5 كيلوغرامات من الرطب الفاخر وأن ترفق بطاقة توضح المواد الخام المستخدمة وطرق الصنع ومسمياتها ونوع الرطب.

المصدر: وام
التراث
مهرجان الرطب
ليوا للرطب
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