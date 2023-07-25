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ثقافة

أطفال الإمارات ينشرون التسامح في المغرب

أطفال الإمارات ينشرون التسامح في المغرب
26 يوليو 2023 01:25

محمد نجيم (الرباط)

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يشارك أطفال من الإمارات في الدورة الـ15 من المهرجان الدولي «أطفال السلام» الذي تجري فعالياته في مدن الرباط، والدار البيضاء وسلا بالمملكة المغربية، تحت شعار «ثقافة السلام والتسامح»، وتشارك في المهرجان الذي يستمر حتى31 يوليو الحالي، إلى جانب الإمارات دول من مختلف القارات بينها السعودية ومصر. ويهدف المهرجان إلى نشر قيم السلم والتسامح بين أطفال العالم من خلال ترسيخ ثقافة السلام وتقديم عروض من الثقافة الشعبية لكل بلد تحوي ألواناً مختلفة من التعبير البصري، ولوحات تشكيلية من إنجاز الأطفال تحت شعار «السلام برؤية طفولية»، ومعرض الزي الوطني للدول المشاركة، إضافة إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للفيدرالية الدولية لفلكلور الطفل وورشة حول التطوع.

التسامح
الإمارات
المغرب
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