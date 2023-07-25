علي الأميري يقدم ورشة للخط ضمن برنامج «قدوتي»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وضمن فعاليات برنامج «قدوتي» الذي يأتي ضمن البرامج الصيفية لصندوق الوطن، أقيمت في مدينة خليفة في أبوظبي ورشة فنية عن الخط العربي قدمها الخطاط والفنان التشكيلي الإماراتي علي الأميري، وشارك فيها عدد من الطلاب والطالبات.

جانب من الورشة

يحتفي برنامج «قدوتي» بالرموز الوطنية باعتبارهم المثال والقدوة للأجيال الجديدة في الانتماء للوطن والحفاظ على هويته.

تضمنت الورشة تعريف المشاركين بأسس الخط العربي، والفن الإسلامي، كما تطرقت إلى أنواع الخطوط العربية والأقلام والأحبار المستخدمة فيه، كما قدمت لمحة عن كتابة المصحف الشريف، ونوع الخط الذي كتب به، ثم قام الأميري بكتابة أسماء المشاركين بأنواع مختلفة من الخط العربي.

وأعرب الفنان علي الأميري لـ «الاتحاد» عن سعادته بالمشاركة في الورشة الأولى التي تقام بمدينة خليفة في أبوظبي، مشيراً إلى أن هناك ورشة أخرى ستقام في مدينة الرويس في 31 من شهر يونيو الجاري.

وأكد أن الورشتين تعدان مدخلاً مهماً لتعريف الطلاب بهذا الفن الجميل الذي تتزين وتتميز به لغة الضاد، كما ثمّن الجهود المبذولة من المؤسسات المعنية في الدولة والتي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على اللغة العربية وفنونها الأصيلة، منوهاً إلى أن تعريف النشء بالخط العربي يكسبهم المزيد من المهارات ويدربهم على إعمال الذائقة، ويقربهم من بواطن الجمال ويحببهم في لغتهم ويعزز هويتهم، كما يدفعهم إلى ضرورة التجويد الدائم لأي عمل يقومون به.