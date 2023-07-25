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«تشكيل» يفتتح مرافق إبداعية للفنانين والمصممين

«تشكيل» يفتتح مرافق إبداعية للفنانين والمصممين
26 يوليو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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افتتح مركز تشكيل للفنون والتصميم مرفقاً إبداعياً في حيّ «السركال أفنيو» بمنطقة القوز في دبي، استجابة للطلب المتزايد في أوساط الفنانين والمصممين المخضرمين والناشئين للحصول على المعدات عالية المواصفات، التي تتيح تنفيذ مجموعة من العمليات باستخدام تشكيلة من المواد المتنوعة للتجربة والنمذجة الأولية، وإنجاز التصاميم والأعمال الفنية.
ويقع المرفق الجديد المسمّى «مساحة الصُنّاع»، أو «ميكر سبيس»، في المستودع رقم 89 في السركال أفنيو، على مقربة من «غاليري تشكيل» الواقع في حيّ الفنون والتصميم العريق في دبي. 

مركز تشكيل
دبي
الإمارات
السركال أفنيو
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