جمعية المسرحيين توفد فائزين وتدعم أنشطة فرق فنية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تماشياً مع برامج الأنشطة الذي أقرته في اجتماع جمعيتها العمومية، قررت جمعية المسرحيين إيفاد المسرحيين الفائزين بالجوائز، في مهرجانات الشارقة للمسرح الخليجي وأيام الشارقة المسرحية ودبي لمسرح الشباب والإمارات لمسرح الطفل، إلى عدد من المهرجانات المسرحية العربية والدولية المهمة، منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التي ستقام مطلع شهر سبتمبر المقبل، وأيام قرطاج المسرحية الدولية في شهر ديسمبر، وكذلك إيفاد الفائزين في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل إلى أحد المهرجانات المسرحية العربية المهمة والمخصصة لمسرح الطفل، من أجل تعميق التجربة المسرحية لدى المبدعين.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة جمعية المسرحيين، الذي تشكل من كل من: إسماعيل عبدالله رئيس مجلس الإدارة، أحمد الجسمي نائب رئيس مجلس الإدارة، د. حبيب غلوم أمين السر العام، سعيد سالم، رئيس لجنة الاتصال وشؤون الأعضاء والفرق المسرحية، وليد الزعابي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتسويق، عبدالله راشد رئيس اللجنة الفنية والثقافية، وفيصل علي أمين الصندوق.

كما تم خلال الاجتماع إقرار دعم للورشة المسرحية التي ينظمها مسرح أم القيوين الوطني تحت عنوان «ورشة المواهب المسرحية الثالثة»، خلال فترة الصيف من هذا العام. وكذلك طرحت خلال الاجتماع مبادرة إعادة النشاط لمركز الإمارات لفنون العرائس، برؤى جديدة، بعد توقف المركز لفترة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وصرح إسماعيل عبدالله قائلاً: «تنفيذاً لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير المشهد المسرحي المحلي، نسعى في إدارة جمعية المسرحيين ومن خلال الإمكانات المتوفرة والوسائل المتاحة لنا، إلى العمل على ذلك، عبر إيفاد الفائزين إلى المهرجانات المسرحية المهمة، ودعم الفرق المسرحية في إقامة الورش والملتقيات».