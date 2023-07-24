«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سفراء المتاحف»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف برنامجها السنوي الفريد «سفراء المتاحف» المخصص للناشئين من عمر 13-17 في الفترة من 14 وحتى 17 أغسطس المقبل، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 20 مشتركاً، وذلك في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار معلنة عن فتح باب التسجيل من تاريخ 24 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويهدف البرنامج النوعي إلى التركيز على الإرشاد في المتاحف، وتعزيز هذه الثقافة التي أصبحت سمة وواجهة لمتاحف الشارقة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين على العديد من الجوانب الخفية للإرشاد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً على مدى أربعة أيام.

وتسعى «الهيئة» من خلال الدورة الـ15 من البرنامج إلى صقل مهارات التواصل والإرشاد والحوار مع زوار المتاحف، وشرح المقتنيات والتعليم بالقطع، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأبرز السمات والمهارات والأدوات التي يجب أن يكتسبها المرشد، فضلاً عن العديد من الجوانب التي تتعلق بعمل المرشد المتحفي.

ويستهدف البرنامج في دورته الحالية اليافعين بغرض تعريفهم بأهمية المرشد المتحفي، ودوره في تثقيف الزوار حول تراث وتاريخ الإمارة الزاخر، بالإضافة إلى تمكين وصقل مهارات المشاركين، وتعزيز رصيدهم الثقافي حول الواقع المتحفي، وأهميته لمواصلة بناء الحاضر والعمل من أجل المستقبل.

كما يعتبر أحد البرامج المهمة على أجندة فعاليات «الهيئة»، التي يتم تنظيمها في أجواء تفاعلية، قادرة على تشجيع المشاركين وتحفيز مخيلاتهم، من خلال الانسجام مع الأجواء المتحفية، والتعرف على أسرار العمل الإرشادي الذي يعتبر اللسان الناطق باسم المقتنيات والكنوز التاريخية والأثرية.

ويتضمن اليوم الأول من البرنامج الذي يبدأ طيلة أيامه الأربعة من الـ9:00 صباحاً وحى الـ1:00 ظهراً نشاطاً تعريفياً، ومقدمة عن هيئة الشارقة للمتاحف، بالإضافة إلى نبذة عن متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ونبذة عن برنامج سفراء متاحف الشارقة وتاريخ التعليم غير الرسمي في المتاحف، باعتبارها مراكز تعليمية غير تقليدية، بالإضافة إلى التطرق لدور السياحة وأهميتها.





ويتعرف المشاركون في اليوم الثاني على مفهوم المرشد والمهارات الواجب عليه اكتسابها والجمهور الذي يتعامل معه خلال عمله، بالإضافة إلى أهمية تخطيط الجولة وكيفية التعامل مع الأمور غير المتوقعة أثناء الجولة، فيما تنطلق أجندة اليوم الثالث بالتعريف بمفهوم التعليم بالمقتنيات وشرح تقنيته وخطواته التي تشمل الوصف والتصنيف والتفسير.

ويختتم البرنامج يومه الرابع بالتطرق إلى محور اختلاف فئات وسلوكيات الزوار وأنماط التعليم السبعة التي تهدف إلى تقديم جولاتٍ إرشادية فاعلة تراعي الاختلاف والتمايز بين زوار المتاحف.

هذا ويشترط في الراغبين بالتسجيل والمشاركة أن يكونوا من الناطقين باللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، إلى جانب تمكنهم من اللغة الإنجليزية، وأن تكون لدى المشارك مهارات التواصل والاتصال، وأن يتحلى بروح العمل الجماعي، والالتزام بالوقت والحضور.