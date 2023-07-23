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8 ورش إبداعية في المجمع الثقافي

8 ورش إبداعية في المجمع الثقافي
24 يوليو 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 8 ورش حول أساسيات الزخرفة الإسلامية، بداية من الثلاثاء الأول وحتى الثلاثاء الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، وتستقبل الورش المشاركين على فترتين، تبدأ الأولى في العاشرة صباحاً، فيما تنطلق الثانية في الخامسة عصراً. ويتعلم المشاركون في الورش، المخصصة للفئة العمرية 12 عاماً فأكثر، القواعد الأساسية للزخرفة الإسلامية، بدءاً من التخطيط بقلم الرصاص ثم التحبير باللون الأسود، إلى تكوين وحدات زخرفية ملونة.. وتعتبر الزخرفة الإسلامية فناً مكملاً للوحة الخطية، يعكس قدرة الفنان على تطويع اللون والخط لتقديم عمل فني تتناغم فيه مختلف عناصر الإبداع. 

المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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