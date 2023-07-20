«أبوظبي للثقافة والفنون» تستقبل ترشيحات «التصميم المستدام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، فتح باب الترشح لجائزة التصميم المستدام لعام 2023، والتي تنظمها بالتعاون مع شركة توتال للطاقات، بهدف تسليط الضوء على إنجازات الشباب والاحتفاء بابتكاراتهم في مجالات التصميم المتعددة، مع التركيز بشكل خاص على الممارسات المستدامة.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى 20 أكتوبر 2023، على أن تتعلق مقترحات التصميم بمجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والمناظر الطبيعية، والتي تتناول ثلاثة محاور رئيسة خاصة بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. كما ينبغي أن تعكس التصاميم الالتزام بالاستدامة عبر الاعتماد على نهج وممارسات مبتكرة.