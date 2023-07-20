مواجد وقصائد مدهشة في «بيت الشعر»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، شارك فيها الشعراء يوسف أبولوز من الأردن، وعبدالله عبدالصبور من مصر، بحضور الشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر، وقدمها الشاعر نزار أبوناصر الذي تحدث عن تجربتهما الشعرية، وأضاء على مسيرتهما في الفضاء الإبداعي، ومن ثم أشاد بدور بيت الشعر بدائرة الثقافة في إقامة أمسيات شعرية تحتضن آمال وطموحات الشعراء في ظل الرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشعر والشعراء. وتناول الشاعران أبولوز وعبدالصبور موضوعات تمس الوجدان، وتتماهى مع الحب والحرية وتخاطب الإنسان، وتطرح جملة من الهموم الذاتية، حيث جرت قصائدهما على أنغام شعرية أصيلة عبرت عن إلهامات الشعراء، وقدرتهم على بث مواجدهم بصور مدهشة، وهو ما دعا الجمهور للتفاعل مع هذين الصوتين الشعريين اللذين يتسمان بالعذوبة والرقة.

وفي بداية الأمسية قرأ الشاعر يوسف أبولوز قصيدة بعنوان «الندم» يستهلها بسؤال السفر على بساط الرمل، ويصور فيها الريح على أنها تتجه نحو ما يحب من البلاد، حيث الهجرة النائية المختبئة في ذات الشاعر للمنازل التي يألفها، ثم يطوع الحب برمزية عالية فيحسن التصوير، وهو يفلسف الموقف ويغنيه بالمجازات.

ثم ألقى نصاً آخر بعنوان «اكتفاء» يتميز بخواص جوهرية في سياقاته التي تبين أسلوبه الشعري المشحون بالدلالات والرموز.

ثم قرأ الشاعر عبدالله عبدالصبور من قصيدة «من أنتَ؟» المشحونة بوهج الذكريات، والمعبّرة عن سيرة متخيلة يقترب فيها من وحي روحه وهو ينشد للمحبة، ويخاطب فيها الزمن، ويفلسف فكرة الفرح ويربطها بالعيد.

ثم قرأ قصيدة أخرى حملت عنوان «أَحَبَّ حَتَّى تَمَادَى» التي يستطرد فيها وصف حالة شجية للمحب وبواعثه ومفارقاته، بمشاهدات شعرية دالة.