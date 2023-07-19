الإمارات وتركيا.. شراكات ثقافية راسخة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ترتبط الإمارات والجمهورية التركية، بعلاقات ثقافية وثيقة تمتد بشكلٍ واسع وفاعل في ميادين عديدة. والمتصفّح لأوجه هذه العلاقات الثقافية يجدها ممثّلة في الفعاليات الفنيّة والثقافية والأكاديمية والمعرفية المتبادلة بين البلدين، وحرصت الإمارات على بناء روابط قوية من الصداقة مع تركيا، من خلال البعثات التعليمية والاهتمام بمذكرة التفاهم الموقّعة، كبروتوكول ثقافي، وتطبيقها على أرض الواقع، ويتجسّد ذلك في المشاركات والشراكات المعززة للتبادل الثقافي في المناسبات والمهرجانات، ودعم التعاون الإبداعي والتراثي، حيث تنطلق العلاقة في الجانب الثقافي من رؤية قيادتيْ البلدين الصديقين الرامية لتوسيع آفاق التعاون والانفتاح كدولتين لهما دورهما البارز في المنطقة والعالم.



المهرجانات الفنية

وفي سياقات التبادل الثقافي يأخذ الكتاب التركي مكانه المميز على رفوف المكتبة الإماراتية، مثلما تُفرد أيضاً للفرق الفلكلورية التركية مساحة واسعة ومستمرة في كل المهرجانات الفنية ذات العلاقة في الإمارات، كما أن الأجنحة التركية حاضرة دائماً في معارض الكتاب في أبوظبي والشارقة، فضلاً عن اهتمام القارئ الإماراتي بالاطلاع على إبداعات أعلام الفكر والثقافة والأدب والفن في تركيا، وتجسيد موضوع الحوار والمثاقفة على منصّة الإبداع والمؤتمرات لقراءة وتقديم المنتج الثقافي باستضافة الأكاديميين والأدباء والدراسات الثقافية المتخصصة في الندوات والمؤتمرات.



مشاركات فاعلة

ولا تكاد تمر دورة من دورات «أيام الشارقة التراثية»، على سبيل المثال لا الحصر، إلا وللغناء التركي حضوره البارز على مسرح الفلكلور والتراث المعبّر عن الثقافة التركية ضمن مساحة دول العالم المستضافة في الإمارات، حيث أبهجت المشاركة التركية خلال عمر هذا الملتقى العالمي الإنساني حضورها، كما تناولها الإعلام بمزيد من القراءة والتثمين للأصالة المشهودة للثقافة التركية في هذا المجال.

وتحرص الإمارات أيضاً على دعوة الفنانين الأتراك، في مجالات الخطّ والزخرفة والفنون، للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الثقافية ذات الصلة بهذه المجالات، كما في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة وما اشتمل عليه هذا المهرجان من روعة للأعمال التركية في الأفكار الخلاقة التي تجمع ما بين الأصالة والحداثة، لتكون المعروضات التركية في المهرجان من المحطات ذات الأثر في إغناء الذائقة وتطوير الفن العالمي. ويضاف إلى هذا المهرجان أيضاً مهرجان الخط العربي الذي يقام في الشارقة، ويستضاف في كل دوراته الخطاط التركي بكل ما عرف عن الخطاطين الأتراك من حضور قوي كمدرسة من مدارس الخط، نظراً لجذور هذا الفن وتعلّمه المستمر هناك، ولكونه أيضاً يدخل في اللوحات البديعة المعروضة على مستوى العالم، وقد تميز الفنانون الأتراك كثيراً في الخط وغيره من الفنون الإسلامية الأصيلة.



تميُّز في «إكسبو»

وفي إكسبو 2020 دبي كانت مشاركة تركيا أيضاً قوية وتعبيراً عن عمق الصداقة التي تربطها بالإمارات، حيث كان الجناح التركي مميزاً بمساحته ومعروضاته التي تمثل تراث تركيا ورؤيتها وإسهامها الثقافي العريق، إذ بادرت إلى المشاركة بشكل متميز في هذا المعرض الضخم على مستوى العالم، لإيمانها بجدارة التنظيم والتخطيط الثقافي والاقتصادي والسياحي في الإمارات الذي حقق أحد أروع وأنجح دورات هذا المعرض الدولي الكبير.

وتأخذ اللغة التركية نصيباً ملموساً في تعلّمها كلغة مهمة في الإمارات، كما يعود الطلبة الدارسون في تركيا ليثروا هذا المجال، علاوةً على الجانب البروتوكولي ودور الملحقية الثقافية التركية الدؤوب في النشاطات التي تعزز التعارف والتعاون الثقافي بين الطلبة الأتراك وزملائهم في الإمارات، ما يعزز من العلاقة المعرفية والأكاديمية بين البلدين.



تثمين التراث

وتشترك الإمارات وتركيا في أن كلاً منهما تمثل وجهةً سياحيةً بارزة للطرف الآخر، ولبقية العالم كله أيضاً، حيث يكتسي التعاون السياحي بينهما أهمية كبيرة، ويدخل في هذا الجانب الاهتمام المشترك بمواقع الجذب والتراث المعماري الأصيل والحفاظ عليه واعتماده من قبل اليونيسكو كمنظمة عالمية، إذ أدرجت اليونيسكو مواقع في كلا البلدين لها أصالتها ضمن قائمة التراث الثقافي، خاصةً أن معمار المساجد والمعمار في المباني الأخرى والمتاحف يشكل إرثاً عريقاً وحيويّاً في كلٍّ من الدولتين.

وفي معرض أبوظبي للكتاب، كان لاستضافة تركيا ضيف شرف على المعرض، أطيب الأثر لدى المثقف المحلي والزائر العربي والأجنبي، لما تتمتع به من نشاط ثقافي مؤسسي ودور نشر قوية وحضور بارز في جوائز الثقافة والأدب على المستوى العالمي، كما في فوز الأديب التركي برهان باموق بجائزة نوبل للآداب عام 2006، وقد ظلّ الإصدار التركي في أجنحة معرضي أبوظبي والشارقة الدوليين للكتاب، ذا حضور وقراءة ومتابعة إعلامية وقرائيّة، كما أنّ جمعية الناشرين الإماراتيين شاركت بتميز وفاعلية في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي.

كما ظلّت المأكولات الشعبية والحرف اليدوية والتقليدية التركية حاضرة أيضاً في المشاركات بالفعاليات التراثية، وكذلك كان للتراث الشعبي الإماراتي حضور متميز وبارز في تركيا، حيث ثراء إبداع وقوة حضور الفرق التراثية الغنائية الإماراتية خلال المشاركة بتركيا في المناسبات والاحتفالات الثقافية.



حضور الدراما

في الجانب الدرامي، وعلاوةً على حضور المسلسلات التركية المدبلجة لدى الجمهور العربي، فقد أدى بعض الفنانين الإماراتيين أغاني باللغة التركية، تأكيداً لانفتاح الفن الإماراتي على الثقافة التركية والعالمية.

وهكذا، فقد اتسعت مساحات التعبير والحضور الثقافي المشترك، مما يعزز ويقوّي روابط الشراكة والصداقة بين البلدين، ويجعل الجانب الثقافي مجالاً وأرضاً خصبة معززة لكلّ أنواع التعاون العديدة الأخرى.