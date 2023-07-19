دوستويفسكي.. وشِعرية الشذرة!

إعداد: ساسي جبيل

لا شك أن فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي (1821-1881) يُعد واحداً من أشهر الكُتاب والمؤلفين حول العالم. واحتوت رواياته وأعماله على فهم عميق للنفس البشرية حتى اعتبره بعض النقاد أحد أعظم النفسانيين في الأدب العالمي. وتُرجِمت كتبه إلى أكثر من 170 لغة، وحُول عدد من أعماله إلى أفلام نالت صيتاً واسعاً. وفيما يلي شذريات من أعمال وأقوال دوستويفسكي تبرز فيها قدرته الفائقة على تكثيف المعنى الواسع العميق في جمل مختصرة منعقدة ومحتشدة، ضمن نوع من شعرية السرد تضيق فيه العبارة ويتسع المعنى.

* إنني أستاذٌ بارعٌ في فن الكلام بغير الكلام، فن الكلام بالصمت.

* لا يعرف معنى الحياة، إلا من فقدها أو أوشك على فقدانها.

* الناس يتسامحون معك تسامحاً مدهشاً شريطة أن تمتلك مالاً.

* إن الإفراط في امتلاك الوعي يكون أحياناً علة، علة مرضيةٌ حقيقيةٌ وتامة!

* البدايات للكل، والثبات للصادقين.

* لا يذهب إلى الغابة من يخاف الذئب.

* إن الأمور الصغيرة هي التي تميز المرء.

* يجب أن نسير متكاتفين بخطى لا يُسمع لها صوت.

* إن كلُ ما في الكون بريء وكاملٌ إلا الإنسان أحياناً!

* الموهبة في حاجة إلى حب، إنها في حاجة لأن تفهم.

* إن أفظع ما في القضية في نظري هو أنني فهمت كل شيء!

* غالباً يجب عليك أن تدرك أنك عظيمٌ لثباتك بنفس القوة رغم كل اهتزاز في العالم.

* أنا لا أناقش في مسائل هي عندي محلولة، إنني أكرهُ المناقشة ولا أجادل أبداً.

* إن القلوب المنعزلة المتوحدة التي قد نظن أنها قاسية، هي أحياناً قلوب جميلة.

* كن حذراً عليك أن تتصرف بتكتّم، فأنت عندما تكون سعيداً ومتحمساً قد تبوح بالكثير.

* يقال إنّ من علاماتِ قوة الفكر أن لا يُدهش المرء شيء.

* ليس من الذوق أن يفرض الإنسان صداقته على أحد فرضاً.

* أنا يا أصدقائي لست مثقفاً، ولكنني أستطيع أن أحس وأن أشعر.

* لا ينبغي أن يشبه الإنسان بالضرورة جمهرة الناس، كن مختلفاً أحياناً ولو صرت وحيداً.

* لا يمكن للإنسان أن يتعلم فلسفة جديدة وطريقاً جديداً في هذه الحياة دون أن يدفع الثمن.

* ما أسعد الذين لا يملكون شيئاً يستحق أن يوصدوا عليه الأبواب بالأقفال.

* إن المعاناة هي المصدر الوحيد للإدراك، رغم أن الإدراك هو أسوأُ ما يتميز به الإنسان.

* الشتاءُ باردٌ على من لا يملكون الذكريات الدافئة.

* المجد وحده قد لا يُطعم خبزاً.

* الشفقة في أيامنا هذه يحظرها العلم.

* إن القلب الكريم يمكن أن يحب من قبيل الشفقة.

* قطعة الخبز تبدو لنا دائماً أكبرُ مما هي في الواقعِ حين نراها في يد غيرنا.

* كل إنسان بحاجةٍ إلى ملجأ يشعر فيه بالحنان والشفقة.

* من الصعب على شخص آخر غيري أن يعرف عمق الألمِ الذي أعانيه، وذلك لسبب بسيط هو أن الآخر ليس أنا.

* ليس الفقر رذيلة، لكن البؤس رذيلة!

* ترى ما الذي يستطيع أن يتحدث به الإنسان السوي ويحس بأعظم المتعة، الجواب، أن يتحدث عن نفسه!

* كي يحب الإنسان الآخر ربما يجب أن يكون خفياً فإن ظهر وجهه زالت المحبة.

* لا يكفي أن يكون المرء ذكياً حتى يتصرف بذكاء.

* لا يكفي المرء أن يكون ذكي العقل حتى لا يُخدع، بل لابد له أيضاً من قلب حساس.

* كل شيءٍ في الإنسان عادة، إن العادة هي المحرك الكبير للحياة الإنسانية.

* إنه ليسعدني أن تكون وجنتك على الأقل قادرة على أن تحمرّ خجلاً.

* أصبحت منذ زمنٍ طويلٍ لا أعرفُ ماذا يجري في العالم. لأنني إنسانٌ بسيطٌ، رقيقٌ، هادئٌ طيبُ القلبِ، لم يرق لهم أن أكون كذلك، فكان لا بد أن أدفع الثمن!