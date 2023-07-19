«دبي للثقافة» و«فن جميل» تعلنان المقترح الفائز بـ«تكليفات جداف»

دبي (الاتحاد)

أعلن «فن جميل»، الداعم للفنانين والمجتمعات الإبداعية، عن اختيار مجموعة التصميم في دولة الإمارات «نظريات الخيال»، والتي تضم المعمارية والفنانة نور علوان والمصمم والفنان عبدالله بوحجي، لأول نسخة من برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن استراتيجية الفن في الأماكن العامة في دبي. إذ تهدف هذه المبادرة المتعددة السنوات إلى تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، بما تقدمه من تجارب فنية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي، وتعكس هذه الخطوة حرص «دبي للثقافة» على تمكين المبدعين وأصحاب المواهب، والتنسيق مع المؤسسات المختلفة والجهات الفاعلة في قطاع الفنون لتحويل شوارع دبي وأحيائها وساحاتها وميادينها العامة إلى وجهات سياحية وثقافية، بما تحتضنه من أعمال فنية وتركيبية فنية تعكس الهوية الإبداعية للإمارة، وتخلق فضاءً حضارياً تفاعلياً بين الفنانين والجمهور من مختلف الجنسيات والثقافات، ويساهم في تنشيط السياحة الثقافية في الإمارة، ما يؤسس لبيئة إبداعية مستدامة، وتشارك مؤسسة فن جميل في هذه الاستراتيجية كقيّم فني شريك بالتعاون مع «آرت دبي» وتشكيل والسركال ومركز عكاس للفنون البصرية.



100 فنان مشارك

وجاء اختيار لجنة تحكيم البرنامج الدولية لمقترح مجموعة «نظريات الخيال» بعد دعوة مفتوحة أطلقتها «دبي للثقافة» بالتعاون مع «فن جميل» في فبراير 2023، وتقدم إليها نحو 100 فنان ومصمم من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وضمت لجنة تحكيم النسخة الأولى لبرنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» متخصصين محليين وعالميين في مجال الفن ومعماريين وقيمين فنيين مثل سيسيليا اليماني، مديرة ورئيسة القيميين الفنيين في «هاي لاين» في نيويورك والقيمة الفنية لبينالي البندقية التاسع والخمسين للفنون 2022، ووائل الأعور، مؤسس وكبير معماري شركة «واي واي» وممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية للعمارة لعام 2021 والفائز بجائزة الأسد الذهبي، وأمل خلف، قيّمة مشاريع فنية في معرض «سيربنتاين» ومديرة البرامج في«كابيت جاليري» في لندن، ونورا رازيان، نائبة مدير ورئيسة برنامج المعارض في «فن جميل».

وكرمت لجنة التحكيم أيضاً ثلاثة مقترحات تقديراً لأصالتها الإبداعية ورؤيتها المتعمقة بمنح جائزتها للتكريم الخاص للمصممة كارلا باز، والمصمم والفنان متعدد التخصصات إيفان كوليسون، وثنائي التصميم الفني الجميري ولينا يونس.

ويرفع الستار أمام الجمهور عن العمل الضخم والتفاعلي لمجموعة «نظريات الخيال»، الذي يحمل عنوان «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» في خريف عام 2023 في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، بجانب مركز جميل للفنون، حيث يمثل العمل ساحة للمغامرات تتناسب مع جميع الأعمار تحفز على اللعب وإطلاق العنان للخيال. ويستلهم العمل من منطقة الجداف الأوسع، فيجمع بسلاسة بين الأنماط المعمارية والحيوانات والنباتات والأشكال المبتكرة الجديدة. وتتحول ساحة اللعب، من خلال تكريمها لتاريخ منطقة الجداف التي تشكل نقطة لقاء للثقافات، إلى احتفال بالمجتمعات المتنوعة التي شكلت دبي، مستوحاة من الأهمية التاريخية للمنطقة بصفتها ساحة للقوارب ومن دورها في تمكين التبادل التجاري والثقافي. وقد صُمم العمل «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» ليكون مساحة خيالية للأحلام الجماعية.



الشمولية والإبداع

وفي تعليق على فوز مقترحهم في النسخة الأولى من برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ»، قالت مجموعة «نظريات الخيال»: «نحن في غاية الحماسة للعمل على تنفيذ رؤيتنا لساحة اللعب، وخاصة في منطقة الجداف. نحن نشعر فعلاً بأننا محظوظون لكوننا جزءاً من هذه المدينة التي تجمع سكانها وتقرب بينهم، خاصة بعدما شهدنا نمو المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية. ويسعى مفهومنا إلى خلق مساحة تعزز الشمولية والإبداع لتكون مساحة جذابة وجاذبة لجميع الأعمار يتفاعل معها كافة أطياف المجتمع من مختلف مناحي الحياة. ونحب فكرة أن يشارك الآباء والأمهات أطفالهم أدوات اللعب ذاتها، بدلاً من مراقبتهم عن بعد، وأن يجيد المراهقون اللعب، وأن يستكشف الأطفال ذوو القدرات المختلفة معاني اللعب باستخدام حواسهم الأخرى، وأن يستطيع الكبار البالغون المشاركة في المرح بأساليب مريحة لا تحتاج إلى نشاط عارم - ببساطة هناك شيء للجميع. لأننا نتيقن بقوة التأثير الذي يمكن أن يتركه اللعب الحضري على المدن، وحاجتنا إلى هذه المساحات غير الرسمية المفعمة باللعب والمرح، ساحة لعب في قلب الجداف وبجوار مركز جميل للفنون، كانت مجرد حلم بالنسبة لنا. وهذا المفهوم عزيز على قلوبنا ولا نطيق صبراً حتى نرى اكتمال جميع عناصره، مخلفاً وراءه الأثر الذي نؤمن بأنه سيتحقق».

وقدم برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» مساحة جديدة تفتح أبوابها في خريف 2023 لفترة مدتها أربع سنوات، يصممها فنانون في دبي للتمتع الإبداعي والخيال واللعب، وتناسب جميع الأعمار. ويشكل العمل التكليفي هذا فرصة كبيرة للفنانين والمصممين والمعماريين والجماعات الفنية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم اقتراحاتهم وتصميم عمل فني عظيم مفعم بالحيوية يتفاعل معه الجميع لحديقة جداف ووترفرونت للفنون، فهي أول حديقة فنية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأتها دبي القابضة بالتعاون مع فن جميل وتسلموا إداراتها.

ويعد هذا التكليف، بالتعاون مع «فن جميل»، جزءاً من استراتيجية «الفن في الأماكن العامة في دبي» التي تتولى «دبي للثقافة» مهمة تفعيلها، ويركز دور فن جميل، بصفته قيماً فنياً شريكاً في المبادرة الجديدة، على تكليف سلسلة من الأعمال لمنطقة خور دبي، مبنية على مجموعة أعمال بحثية عميقة خاصة بالموقع والمجتمع.