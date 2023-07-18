«مانديلا والجنرال» قصة نضال من منظور مختلف

الشارقة (الاتحاد)

يحتفل العالم في 18 يوليو من كل عام بذكرى الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ مولده يوماً عالمياً، اعترافاً بإسهاماته في الكفاح من أجل الحرية والمساواة بين البشر، وترويج ثقافة السلام في أنحاء العالم، ومثلت مسيرته نموذجاً ملهماً، سطرته العديد من الأعمال الفنية والأدبية، كان من أبرزها في مجال الروايات المصوّرة كتاب «مانديلا والجنرال»، لجون كارلين، وأوريول مالي، الذي صدر بنسخته العربية عن دار «كومكس»، التابعة لمجموعة «كلمات»، وبترجمة باتريك كامل.

ويكتسب هذا الكتاب، الموجه لمختلف الفئات العمرية، أهمية خاصة، نابعة من تجربة مؤلفه جون كارلين الذي عمل مراسلاً لتغطية الأخبار في جنوب أفريقيا بين عامي 1989 - 1995، في فترة تاريخية أتيح له خلالها التعرف على تجربة مانديلا، منذ إطلاق سراحه من السجن حتى انتخابه كأول رئيس للبلاد بعد إلغاء نظام الفصل العنصري «الأبارتايد».

سرد بصري

عبر تعاون فني مع رسام الكرتون الإسباني أوريول مالي، جسّد كارلين في هذا العمل مسيرة الانتقال الصعبة، من دولة أفريقية تحكمها أقلية أوروبية بقبضة حديدة، إلى نظام ديمقراطي يحقق المساواة لجميع الأعراق، اعتماداً على المقابلات الصحفية، ليس مع نيلسون مانديلا وحده، وإنما مع شخصية أخرى لا تقل محورية في هذا الصراع، وهو الجنرال المتقاعد كونستان فيلجوين الذي تدرج في المناصب العسكرية حتى توليه لقيادة قوات الردع الجنوب أفريقية العام 1985.

وفي سرد بصري شيق لا يخلو من النفس الوثائقي الصحفي، تتلخص فكرة الكتاب في الخوض إلى داخل عقل مانديلا وفلسفته، وهي أن يضع كل طرف من أطراف الصراع نفسه مكان عدوه، ومحاولة التفكير بعقليته لفهم أبعادها ومخاوفها، أو كما وقف مانديلا مخاطباً أتباعه بالقول: «في كل نزاع قائم عليك أن تعرف عدوك»، الأمر الذي وجد الجنرال نفسه أمامه، لإقناع أتباعه بأن الحرب لن تنتهي إلا بهزيمتهم، لأن العالم أجمع كان يقف وراء مانديلا.

في النهاية، اتخذت جنوب أفريقيا نموذجاً مغايراً للعديد من الدول التي مزقتها الحروب، وكما انتخب مانديلا أخيراً كرئيس للبلاد، ألقى فيلجوين ورجاله السلاح وقرروا خوض الانتخابات البرلمانية للتعبير عن مصالحهم بصورة سلمية، الأمر الذي ما كان له أن يحدث لولا اللجوء إلى الحكمة وقوة الكلمات للتأثير على الأعداء قبل الأتباع، ما يجعل من كتاب «مانديلا والجنرال» عملاً خاصاً، تعيد مجموعة كلمات تقديمه لقراء الكوميكس العرب، لتوثيق لحظات تاريخية استثنائية، تمتع القارئ بالصورة، والقصة، والأفكار.