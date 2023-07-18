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ثقافة

«دبي للثقافة» تفتح باب المشاركة في «المرموم للأفلام القصيرة»

«دبي للثقافة» تفتح باب المشاركة في «المرموم للأفلام القصيرة»
19 يوليو 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فتح باب المشاركة في «مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة» التي يتم تنظيمها على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، حيث تسعى «دبي للثقافة» خلالها إلى تقديم نسخة استثنائية من المهرجان الهادف إلى تعزيز المشهد السينمائي المحلي، ودعم ورعاية أصحاب المواهب الإبداعية، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.
ودعت «دبي للثقافة» صناع السينما والمبدعين كافة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى المشاركة وتقديم أعمالهم للمنافسة في مسابقة المهرجان الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية، حيث بدأت الهيئة باستقبال طلبات المشاركة والأفلام، اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 18 يوليو الجاري، بينما سيكون 1 أكتوبر المقبل آخر موعد لتسلم الطلبات، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من المخرجين وصناع السينما والخبراء عملية فرز الطلبات وتقييم الأعمال السينمائية المشاركة في المسابقة، تمهيداً للإعلان عن قائمة الأفلام التي تتنافس على جوائز المهرجان الذي يعد جزءاً من المبادرات النوعية التي تسهم في خلق حراك ثقافي واسع قادر على دعم وتعزيز قوة اقتصاد دبي الإبداعي.
تجربة ثقافية استثنائية
يهدف الحدث من خلال مسابقته الرسمية وبرنامجه الثري بالفعاليات والعروض النوعية وورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وخلق بيئة تجمع المحترفين في صناعة الأفلام لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وإلهام مواهب جديدة للمشاركة في هذا المجال، إلى جانب تقديم تجربة ثقافية استثنائية للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار، فضلاً عن توفيره منصة ثمينة لدعم قطاع الأفلام الناشئة محلياً وإقليمياً، متيحاً أمام رواده آفاقاً مبتكرة لعرض إبداعاتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، والوصول إلى الاحتراف.

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3 فئات
تتضمن مسابقة المهرجان ثلاث فئات، هي: الأفلام الوثائقية، وأفلام الانيمشن «التحريك»، وأفلام الحركة الحية «لايف أكشن»، ويتم اختيار الأفلام الفائزة بناءً على مجموعة معايير تتعلق بالجودة والمحتوى، حيث تحظى الأفلام الفائزة بالمراكز الأولى بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 30 ألف درهم لكل فئة، بالإضافة إلى درع تكريمي.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
المرموم
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