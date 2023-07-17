بدور القاسمي: الإنسان والمعرفة يحددان رؤيتنا لتحقيق التقدم في صناعة النشر

الشارقة (الاتحاد)

اطلعت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب»، على آخر الفعاليات والبرامج التي نفذتها هيئة الشارقة للكتاب في الفترة الماضية، وذلك خلال زيارتها إلى مقر الهيئة.

واستقبل أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، الشيخة بدور القاسمي، التي ترأست الاجتماع الداخلي الأول منذ اختيارها رئيسة لمجلس إدارة الهيئة. وأسهم اللقاء الذي جمعها مع مدراء إدارات الهيئة، في تقديم نظرة شاملة للتحديات والفرص التي تواجه هيئة الشارقة للكتاب والمؤسسات والإدارات التابعة لها.

وسيتولى مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب رسم مسار المستقبل ووضع خريطة طريقة متكاملة لمهام ومسؤوليات الهيئة، ودفعها للمساهمة بشكل أكبر في تعزيز صناعة النشر وحركة الإبداع وتنشيط عمل المكتبات.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أصبح دور الشارقة في إثراء وتمكين قطاع النشر على مدار الخمسين عاماً الماضية محط أنظار العالم، وعلينا الالتزام بمسؤولية مواصلة هذه الريادة الثقافية، ووضع الإنسان والمعرفة أولاً».

وأضافت: «تلعب إسهامات هيئة الشارقة للكتاب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، حيث نظمنا أكبر معرض دولي للكتاب في العالم من حيث بيع وشراء حقوق النشر، وطورنا حلولاً رائدة للأعمال، وأطلقنا مبادرات أدبية لدعم الكتّاب والناشرين والوكلاء الأدبيين والخبراء الإعلاميين وموزعي الكتب في جميع أنحاء العالم، وهذه مجرد البداية، ومن خلال جهود ودعم مجلس الإدارة سنواصل معاً تعزيز مكانة الشارقة منارة للمعرفة والإبداع والابتكار، وأتطلع إلى العمل الجماعي والتعاون مع كافة مديري إدارات الهيئة والمؤسسات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية».

وتضمنت زيارة الشيخة بدور القاسمي عدداً من الاجتماعات والمناقشات المهمة، بما في ذلك استراتيجية «بيج باد وولف» 2023 لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وملتقى إفريقيا للحقوق، والنسخة المقبلة من مؤتمر الناشرين في أكتوبر، وجائزة كتاب الأدب الإفريقي، وجائزة الشارقة للأدب المكتبي، وغيرها من المبادرات الرئيسة التابعة للهيئة.

واختتمت الشيخة بدور القاسمي جولتها في مقر هيئة الشارقة للكتاب، بالاطلاع على مرافق منشأة الطباعة حسب الطلب «لايتنينغ سورس» التابعة لمجموعة «إنغرام» والتي تمكّن الناشرين وموزعي الكتب الدوليين من طباعة وتوزيع الكتب محلياً.

وتتمتع الشيخة بدور القاسمي بسجل حافل من التأثير في القيادة وصناعة التغيير، لاسيما في مجال النشر ودعم القيادات النسائية والتحوّل الاجتماعي، حيث تقلّدت عدة مناصب، منها رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين (2021-2022)، والمؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، ومؤسِّسة مبادرة «ببلش هير» (PublisHer)، وهي حركة عالمية لدعم وتمكين الناشرات، ورئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، ورئيسة اللجنة الاستشارية لمكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وغيرها من المناصب.