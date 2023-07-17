دعوة مفتوحة لتقييم أعمال الجناح الوطني في «بينالي البندقية 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه الجناح الوطني لدولة الإمارات دعوة مفتوحة لطرح مقترحات التقييم الفني للمعرض الوطني المُقام على هامش الدورة الـ19 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، الذي يستمر من مايو إلى نوفمبر 2025.

ويستهدف الجناح الوطني للدولة القيّمين الفنيين وفرق العمل الإشرافية، بما في ذلك المعماريون والمصممون والفنانون والمؤرخون والباحثون، ممن عملوا أو درسوا بدولة الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، من أجل تقديم الأفكار والمقترحات التي تسرد قصة غير مروية من دولة الإمارات مع التركيز على إبراز دور البينالي باعتباره منصة عالمية لطرح الأفكار وتبادل المعرفة. ويجب أن تشمل المفاهيم والأفكار المقترحة موضوع ونهج التقييم الفني للمعرض عبر رسالة واضحة، تضع الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية والإقليمية والدولية التي تدور حول العمارة وبيئتنا الحالية.

ويرحب الجناح الوطني في دعوته بالجميع، بما في ذلك غير المقيمين بدولة الإمارات، حيث سيستعرض المتقدمون خبراتهم وتجاربهم المحلية وأفكارهم أثناء تقديم طلبات المشاركة.

فرصة مثالية

وفي هذه المناسبة، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «يعتبر المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية إحدى أبرز الفعاليات الحيوية التي تقام ضمن أجندة الفعاليات المعمارية الدولية، وهو فرصة مثالية لرفع الوعي بأهمية التراث الوطني والجهود التي تبذلها مختلف الجهات المحلية في دولة الإمارات للتعريف به على أوسع نطاق لما له من أهمية مركزية في تشكيل الهوية الوطنية لمجتمع دولتنا».

وتابع معاليه: «استطاع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وعلى امتداد سنوات مشاركته في هذا الحدث أن يقدّم جملة من الأفكار والمقترحات والأبحاث المبتكرة التي أسهمت في لفت الأنظار لأهمية التراث الوطني، ونأمل في أن تكون كلّ تلك المشاركات قد حققت غايتها، وأرسلت دعوة مفتوحة لمواصلة العمل نحو اكتشاف المزيد من الممارسات المعمارية التي ستعزّز من مكانة الدولة كحاضنة للعديد من المواقع التراثية المهمّة، وتعرّف بجهودها الملموسة على خريطة العمل الفني والثقافي الدولية».

رؤية تجريبية

بدورها، قالت ليلى بن بريك، مدير التنسيق في الجناح الوطني لدولة الإمارات: «نتطلع دائماً من خلال هذه الدعوة المفتوحة إلى الوصول إلى شريحة أكبر من الأفكار والمقترحات الجديدة لسرد قصّة وطنية أخرى تُلهم المشاركين والحضور في بينالي البندقية. وانطلاقاً من مشاركتنا في دورة 2025، سيواصل الجناح الوطني رحلته نحو البحث عن أفكار ومفاهيم قادرة على استكشاف المشهد المعماري، ورصد تفاصيله وطرح التساؤلات حوله، ليكون بذلك فرصة رائعة للبحث بشكل أعمق حول أبرز القضايا التي تشغلنا حالياً».

الجدير بالذكر أن باب تقديم الطلبات يُغلق في منتصف الليل بتوقيت الإمارات (GMT+4) يوم 24 سبتمبر 2023. وستتم دعوة المرشحين النهائيين لعرض مفاهيمهم بالكامل خلال الجولة الثانية من عملية الاختيار، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول إرشادات وتوجيهات المشاركة والتقديم، عبر الموقع الإلكتروني

http://nationalpavilionuae.org/open-call/.

5 دورات

شارك الجناح الوطني لدولة الإمارات، طوال السنوات الماضية، في خمس دورات من المعرض الدولي للعمارة، ويبحث المعرض الوطني الحالي بعنوان «وفرة قاحلة»، المُقام تحت إشراف القيم الفني فيصل طبارة، فكرة الإمكانات المعمارية التي يمكن استغلالها عند إعادة تصورنا للبيئات القاحلة كمساحات غنية ومنتجة.

وسجّل الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته الأولى في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية في عام 2014، وقد فاز في عام 2021 بجائزة الأسد الذهبي كأفضل مشاركة وطنية في البينالي. وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني، بدعم من وزارة الثقافة والشباب.