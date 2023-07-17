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ثقافة

«دبي للثقافة» و«مؤسسة فكر» تناقشان آفاق الاقتصاد الإبداعي العربي

«دبي للثقافة» و«مؤسسة فكر» تناقشان آفاق الاقتصاد الإبداعي العربي
18 يوليو 2023 01:33

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومؤسسة فكر، وهي مركز دراسات استراتيجية متعددة التخصصات تغطي الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية، عن تنظيم جلسة حوارية بحثية بعنوان «نحو بناء الاقتصاد الإبداعي العربي: التحديات والآفاق» وذلك في 22 يوليو الجاري بمكتبة الصفا للفنون والتصميم.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الفعاليات الحوارية البحثية والنقاشية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة فكر، بهدف تبادل الخبرات والمهارات والمعارف ودعم القطاع الإبداعي والمواهب المحلية والإقليمية، وتعزيز مكانة المشهد الثقافي المحلي عالمياً في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.
وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة نخبة من المبدعين والفنانين الإماراتيين، وهم: المصور والفنان عمار العطار، والفنان هاشل اللمكي، والفنانة لطيفة سعيد، والفنانة منيرة الصايغ، والإعلامية منار الهنائي، فيما يدير الجلسة الكاتبة دبي بالهول المدير التنفيذي لمؤسسة فكر، التي تضيء خلالها على رؤى الفنانين والقيّمين والممارسين في المشهد الفني الإقليمي للاقتصاد الإبداعي.

دبي للثقافة
دبي
هيئة الثقافة والفنون
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