«ثقافة الشارقة» تنظم ملتقى الشعر العربي في غينيا

غينيا (وام)

نظمت دائرة الثقافة بالشارقة النسخة الثانية من ملتقى الشعر العربي في غينيا، بالتعاون مع إدارة دكتوراه اللغة والحضارة، والذي عقد في جامعة «لانسانا كونتي» في العاصمة الغينية كوناكري لمدة يومين، بمشاركة 15 شاعراً وشاعرة، وذلك في إطار مبادرة الملتقيات الشعرية في أفريقيا، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر الملتقى عبدالرحيم عبيد الفلاحي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى غينيا، وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية، ورئيس الجامعة البروفيسور مانغا كيتا، وعميد كلية الآداب مامادو يحيى صو وأساتذة البعثات الأزهرية في غينيا، إلى جانب أساتذة جامعات ومعاهد وطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

وجاءت قصائد الشعراء في الملتقى متنوعة في طرحها الإبداعي، وحملت بعض النصوص عبق الماضي، مستعيدةً صوراً ومشهديات راسخة في الذات، فيما انحازت أخرى إلى الحاضر عبر موضوعات متعددة مثل الحب والأمل والوطن.

وشهد ختام الملتقى تكريم المبدعين المشاركين في الملتقى بشهادات تقديرية، تكريماً لجهودهم الإبداعية، وتعزيزاً لمواصلة الكتابة الشعرية.