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افتتاح معرض «في قلب دولة أخرى: تصاعد مخيلة الشتات»

لوحة جبال تامالبايس للفنانة إيتيل عدنان (من المصدر)
17 يوليو 2023 01:56

الشارقة (الاتحاد) 

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افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون أمس الأول، المعرض الأشمل لمقتنياتها الفنية تحت عنوان «في قلب دولة أخرى: تصاعد مخيلة الشتات»، والذي يقام في المباني الفنية في ساحة المريجة ويستمر حتى 24 سبتمبر 2023.
يُنظم المعرض في الشارقة بعد أن استضافه متحف «ديشتورهالين» في مدينة هامبورغ الألمانية العام المنصرم، محتضناً النتاج الإبداعي لثلاثة أجيال من الفنانين، ويتأسس على ثلاثة فصول رئيسة تتضمن أكثر من 60 فناناً و150 عملاً جميعها من مقتنيات المؤسسة.
تجتمع هذه الأعمال المميزة وفنانوها في ربوع الشارقة، التي لطالما كانت على امتداد تاريخها منصة للتبادل والتفاعل بين الفنانين والمثقفين، وفضاءً حياً لإبداعهم، حيث تُعرض ضمن كوريغرافيا جديدة تمتد من عام 1935 إلى الوقت الحاضر، وتمضي بنا في رحلة من كولومبو إلى لندن، مروراً بالقاهرة وزنجبار، وصولاً إلى سفوح جبل تامالبايس في كاليفورنيا.
حدود محتشدة
يستمد المعرض إلهامه من مذكرات الفنانة الراحلة إيتيل عدنان «في قلب دولة أخرى» (2004)، ويرسم مشاعر الانتماء، والذكرى، والعودة للوطن، والعزلة، عبر مجموعة من الأعمال التي تتجلّى من خلال حدود محتشدة، واقعية وخيالية على السواء، وتظهر سياسات المكان واللامكانية عن طريق أشكال فنية عديدة، بدءاً بالهياكل المعمارية الفسيفسائية لسلوى روضة شقير، مروراً بالتجريدية الحسية في لوحات أوغيت كالان، وصولاً إلى المنحوتات المعمارية المقوّسة لسونيا بالاسانيان، التي تعرض المؤسسة أعمالها للمرة الأولى. أما الفنان ماركوس غريغوريان الذي تتعدد تخصصاته أسوة بفنّه، فتلتقي أعماله الترابية مع لوحات آدم حنين على ورق البردي، ونجد بين هاتين المسيرتين البصريتين تمثيلات كثيرة لأجساد معاد تشكيلها، كما يظهر في البورتريهات الشخصية لكل من رشيد أرائين وآمال قناوي، اللذين تكشف صورهما المشبعة بالذكريات احتمالات تمييز الذات عن الآخر.
فيما تتجسد مسائل الوطنية والفضاء واللجوء في أعمال خليل التنديري المضيئة والمشاهد البحرية المزخرفة لمينام أبانغ، بحيث ينشأ عن تماهي تلك القصص مجتمعة رقصة حسية متناغمة تركّز على تقارب الانتماء من مخيلة الشتات الجمعية.
كتاب مصور  
يصاحب المعرض كتاب مصور لجميع أعماله، صادر عن متحف ديشتورهالين ودار سنويك للنشر. شارك في تأليفه وتحريره الدكتور عمر خليف، وكتب مقدمته كل من الشيخة حور القاسمي وديرك لوكو، فيما جاءت الخاتمة بقلم نوار القاسمي. «في قلب دولة أخرى: تصاعد مخيلة الشتات» من تنظيم مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف ديشتورهالين في هامبورغ، وهو من تقييم عمر خليف، مدير المقتنيات وقيّم أول في مؤسسة الشارقة للفنون.

 

مؤسسة الشارقة للفنون
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