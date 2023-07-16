حمد الزحمي: «الأخلاق الفاضلة» انعكاس لرسالة الكاتب المجتمعيّة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

الاهتمام بالأخلاق ومكارمها أمرٌ مهم، خاصةً عند الشباب، ولذلك فقد ندب الكاتب الإماراتي الشاب حمد الزحمي نفسه للتأليف فيها، ونشر ما يتعلّق بها من آمال ومبادئ ومنطلقات.

نشأ الزحمي، طالب الهندسة الميكانيكيّة، مبكّرًا على موهبة الكتابة والقراءة، ونمت معه هذه الموهبة في مرحلة الثانوية العامة، من خلال مهارات جديدة وآفاق أوسع، ولهذا فقد كانت لديه مشاركات في هذا الجانب، إذ أصدر كتابًا بالتشارك مع أقرانه الشباب المهتمين، تحت عنوان «أقلام الأمل»، ومن ثمّ أصدر كتابًا خاصًّا به أسماه «الأخلاق الفاضلة»، قال إنّه انعكاس لرسالة الكاتب المجتمعيّة.

ويؤكّد الزحمي أنّ الشباب العربي هم طاقة المستقبل وأنّهم يحتاجون دائمًا إلى التذكير بقيمة الأخلاق في حياتهم، وبالنسبة للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد نهلوا من مدرسة القيادة الرشيدة في حبّ بلدهم ونشر فضائل وقيم التسامح والسلام، وهو ما يقوم بالكتابة عنه، واضعًا بين عينيه تأكيد الأمل بالمستقبل، لأن الأقلام هي بمثابة شموع تضيء دائمًا على الإنجاز والعطاء والاستمرار في البناء، ضمن منظومة المجتمع الأخلاقية وما عرف عن المجتمع الإماراتي من توادّ وكرم ومحبّة.

يأمل الزحمي أن يصل كتابه إلى كلّ القراء، وأن يشارك في كلّ معارض الكتاب، باعتبار هذه المعارض فرصة للنشر وتسويق موضوعات أيّ كاتب، فقد كان حريصًا على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومواصلة طريق الكتابة والتأليف.

ويرى الزحمي أنّ تحديات الكاتب لا بدّ منها في البدايات والتعرّف على دار النشر المناسبة والجادة في نشر مؤلفاتها عبر كلّ المكتبات والمنصات، مؤكّدًا أنّ الوضع القرائي في دولة الإمارات العربية المتحدة نشط وفاعل، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتشجيع الدولة والمبادرات الذكيّة والعمليّة في هذا المجال، وكذلك مسابقات القراءة والاهتمام بأقلام الشباب وتوفير البيئة الخصبة والمناسبة للإبداع.

كما يرى أنّ الكتاب الإلكتروني له منصّاته وجمهوره من القراء وكذلك موضوعاته، ولكنّه يمكن أن يتعرّض للقرصنة إذا لم نأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الموضوع، باعتبار النسخ المزورة تشكل خطرًا على الكاتب والجمهور بطبيعة الحال، وتخالف قوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.

أخيرًا، ينظر الزحمي للمستقبل نظرة تفاؤل وأمل بمؤلفات جديدة تتناول قضايا مجتمعية متنوعة، من خلال مشروع ثقافي واثق وممتع ومؤثر.