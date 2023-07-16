صدور «حياة متخيَّلة» لـ مانغويل

أبوظبي (الاتحاد)

صدرت مؤخراً طبعة جديدة من كتاب «حياة متخيَّلة» للكاتب الأرجنتيني الأشهر ألبرتو مانغويل، عن ترجمة: مالك سلمان، وجاء في تقديم الناشر دار الساقي:«في هذا الكتاب يتحدّث مانغويل عن طفولته، تكوينه الفكري، عملِه وهو في السادسة عشرة من العمر قارئاً يتلو الكتب على بورخيس، مكتبتِه التي ضمّت أربعين ألف كتاب، إدارته للمكتبة الوطنية في بوينس آيرس. كما يتناول علاقته بالقراءة والطرق الغامضة التي تحكم لقاء القارئ بالكتاب، وتأثير اللغات في الخيال، والأدب بوصفه وسيلةً علاجية... إذا كان الأدب، بحسب مانغويل، «هو بناءُ برج بابل من دون تسلّقه»، والكلمات «هي التعبير عن التجربة، لكنها ليست التجربة نفسها»، فإن هذا الكتاب لا يحتوي سيرة مانغويل، بل هو دفق من كلمات تلهث للتعبير عن هذه الرحلة الاستثنائية».

من مؤلفات مانغويل أيضاً الصادرة عن دار الساقي في الأدب:«تاريخ القراءة»، «شخصيات مذهلة من عالم الأدب»، «الفضول»، وفي الرواية: «كل الناس كاذبون»، «عاشق مولع بالتفاصيل»، «أخبار من بلاد أجنبية».