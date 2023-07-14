الآزموري واستكشاف أميركا القرن الـ 16

محمد نجيم (الرباط)

احتفى المعرض الجماعي المنظم في مدينة آزمور المغربية بمشاركة أسماء معروفة من المشهد التشكيلي المغربي مثل عبدالرحمن بنانة، والبشير أمالو، والناجب الزبير، وأحمد الأمين، وصلاح بنجكان، وعبدالكريم الأزهر، برحالة مغربي يدعى مصطفى الآزموري أو أستيفانيكو الذي اشتهر في بعض الكتابات الأميركية بكونه من الأرقاء قذفت به الأقدار بعيداً عن بلدته الهادئة التي تحمل اسم «آزمور» في القرن الـ16 وبيع كواحد من الأرقاء في سوق النخاسة لأحد النبلاء الإسبان الذي اصطحبه معه، كما يقول الباحث المغربي مصطفى أعراب، ضمن بعثة استكشافية قادها الإمبراطور تشارلز الخامس في صيف عام 1527 إلى القارة الأميركيةّ، هدفها استكشاف أدغال شبه جزيرة فلوريدا تمهيداً لاستيطانها، ولكن في أعقاب متوالية من الكوارث الرهيبة التي اعترضت طريق البعثة الاستكشافية، لم ينجُ من أصل نحو 600 مشارك في تلك البعثة سوى أربعة أفراد كان مصطفى الآزموري أحدهم.

وخلال سنوات امتدت من 1527 إلى 1536، وجد الناجون الأربعة أنفسهم تائهين بلا سلاح ولا مؤونة ولا دليل في عمق الطبيعة المتوحشة للجنوب الأميركي، فتفرقوا بين قبائل الهنود الحمر الذين استعبدوهم طويلاً، قبل أن يرفعوهم إلى مرتبة «الآلهة أبناء الشمس» حسب اعتقادهم، وأكل الآزموري ورفاقه خلال رحلة تيههم الطويلة جيادهم وجذور وأوراق النباتات البرية، وقطعوا خلالها آلاف الأميال سيراً على الأقدام من جنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية الحالية إلى جنوب غربها. وعند وصولهم إلى مكسيكو في عام 1536، استغل نائب الإمبراطور شعبية الآزموري بين قبائل الهنود الحمر فأوفده ثلاث سنوات بعد ذلك على رأس بعثة للبحث عن مدن الذهب السبع الأسطورية.

وحول هذا المعرض، قال مندوب المعرض الأكاديمي المغربي شعيب حليفي، وهو من المتخصصين في توثيق والبحث في رحلة مصطفى الآزموري: «إن هذا المعرض المتفرد، هو معرض لأعمال تشكيلية وتعبيرية، تتخذ من مصطفى الأزموري (أستيفانيكو) شُرفة على الشغف التاريخي الممتد فينا روحاً حية ومتوثبة للحرية والاكتشاف والمغامرة وخلق مساحة من الخيال». وأوضح أن الرحالة مصطفى الآزموري، كما تمثلته لوحات المشاركين في المعرض، حالة مشبعة بتوتر الزمن وسر الحياة، لحظة شكلت قدراً تشابك فيه المجال بالشرط التاريخي والذاتي، والمصادفات الماكرة وما تضيفه دائماً من بهارات وإبهار، جعل تلك اللحظة أو الشخصية الفاعلة فيها حكاية تروى ولوحة تتشكل.