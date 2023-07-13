اللوفر أبوظبي.. لوحات بيكاسو وفراغونارد تتصدر مجموعة مقتنيات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

تنتظر عشاق الفن خلال هذا الصيف مجموعة متميزة من الأعمال الفنية المعارة لمتحف اللوفر أبوظبي، وكذلك المقتنيات الجديدة التي استحوذ عليها المتحف، الذي يستهدف إعادة صياغة مفاهيم الجمال والفخامة المرتبطة بالأعمال الفنية، وجذب الزوار من شتى أنحاء العالم.

يمكن للزوار الاستمتاع بإحدى روائع الفنان ليوناردو دا فينشي وهي لوحة «القديس يوحنا المعمدان» المُعارة من متحف اللوفر، حيث يستمر عرضها حتى عام 2024.. وكذلك مشاهدة الأعمال التي انضمت إلى مقتنيات المتحف ومنها الدمى، لجون هونوريه فراغونارد (فرنسا، 1775-1778)، وطبق باللونَين الأزرق والأبيض مزخرف بأزهار الفوانيا (الصين، 1403-1425)، وتمثال سوريا، إله الشمس، (كمبوديا، القرن التاسع).