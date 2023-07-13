بيت الشعر في الفجيرة ينظم أمسية «شكراً حمد»

الفجيرة (وام)

نظم بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع منصة الشاعر الإماراتي، مساء أول أمس، أمسية شعرية موسيقية بعنوان «شكراً حمد»، وذلك في دار راشد للنشر بالفجيرة بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وناصر اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المثقفين والشعراء والإعلاميين.

وشارك في الأمسية، نخبة من الشعراء والموسيقيين الإماراتيين، وهم سعيد سبيل الظنحاني، وعلي سعيد اليماحي، وعبدالرحمن حسن الصريدي، وعازف العود جاسم الجسمي، وعازفة القانون سمية بوخشم، وأدارها الشاعر محمد خميس السويدي.

قراءات شعرية

استهلت الأمسية بقراءات شعرية نبطية، تناولت مسيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الحافلة بالعطاء والإنجازات الوطنية والدولية. ثم قرأ الشعراء قصائد بديعة تنوعت أغراضها بين حب الوطن وقضايا الإنسان، وقصائد عاطفية ووجدانية تخللتها مداخلات موسيقية وغنائية على آلتي العود والقانون ألهبت مشاعر ووجدان الحضور.

وقال خالد الظنحاني رئيس الجمعية: «كان لنا اليوم شرف الاحتفاء شعراً بمسيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة التي تحكي تاريخاً حافلاً بالبذل والعطاء والمسؤولية، وتسطّر سجلاً وطنياً مملوءاً بالإنجازات المحلية والعالمية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الدول الأكثر تقدماً في العالم».

الشعر مرآة المجتمع

وأكد الظنحاني أن الشعر مرآة المجتمع والناس من حيث تسجيله للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية في الدولة، كما كان الشعر الشعبي على مرّ الزمن سجلاً للأحداث التاريخية والقضايا العامة، وهو أقرب الفنون الأدبية لتوثيق تاريخ الدولة والرموز الوطنية الرائدة.

وفي ختام الأمسية، كرم الشيخ سعيد بن سرور الشرقي يرافقه خالد الظنحاني الشعراء والفنانين المشاركين، بشهادات تقديرية، تثميناً لمشاركتهم المتميزة في الأمسية ولعطائهم الإبداعي في مجالات الشعر والفنون.