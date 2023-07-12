«المرشد الثقافي» يتوج متحف الصويرة بالمغرب بجائزة التميز

الصويرة (وام)

توّجت السفارة الثقافية للإمارات لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، متحف سيدي محمد بن عبدالله بمدينة الصويرة في المغرب بجائزة التميز في الإرشاد الثقافي والمتحفي، خلال الجولة التي ينظمها برنامج المرشد الثقافي العربي؛ لتتويج المتاحف الفائزة بالجائزة، والذي تنظمه سفيرة الثقافة العربية الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، بالتعاون مع «الألكسو»، والمنظمة العربية للمتاحف.

وكان البرنامج قد أطلق رسمياً في شهر مارس 2022، تحت شعار «بالماضي نعبر للمستقبل». حضر الاحتفال بتتويج المتحف، عادل المالكي، عامل صاحب جلالة ملك المغرب على الصويرة، والدكتور فتحي الجراي، الخبير في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وطارق عثماني، رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة، وكبير المعاشي، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وعبدالرحمن عريس، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة بالصويرة، وغيثة الرابولي، ضابط اتصال المملكة المغربية ضمن برنامج المرشد الثقافي العربي ومديرة بيت الذاكرة، وفاطمة الزهراء بن آشو، محافظة متحف سيدي محمد بن عبدالله بالصويرة.

تشجيع الشباب

ويهدف برنامج المرشد الثقافي الذي يشارك فيه عدد من الدول العربية، إلى رفع الإيجابية لدى الشباب العربي وتشجيعهم على الاهتمام بتراثهم، والمحافظة عليه والترويج له، وإعداد مرشد ثقافي نوعي من خلال تأهيله وإكسابه خبرات ومؤهلات متكاملة ومواكبة لاحتياجات مرتادي المتاحف والمواقع الثقافية والتاريخية، ومتماشية مع مقاييس الإرشاد الثقافي العالمية، إضافة إلى إقامة علاقة قوية ونوعية بين المتاحف والعائلات خلال فترة البرنامج وبعدها.

وألقى عبدالرحمن عريس، كلمة في افتتاح حفل التتويج أكد فيها حرص وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، ومتحف سيدي محمد بن عبدالله بالصويرة، على المشاركة في برنامج المرشد الثقافي بجدية ومثابرة والتميز في تنفيذه ومتابعة فعالياته، مضيفاً: «إن حضورنا اليوم ضمن هذه الاحتفالية تأكيد على الأهمية التي توليها وزارة الثقافة لمؤسساتها الثقافية؛ فالمتحف هو مرآة المدينة، وبالتالي كان لزاماً علينا كمؤسسات وأفراد تثمين تراثنا المادي واللامادي وتقديمه والتعريف به للناشئة».

وألقى الدكتور فتحي الجراي، كلمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التي قدم خلالها الشكر والعرفان إلى الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة «الألكسو» فوق العادة للثقافة العربية، صاحبة هذه المبادرة، على دعمها السخيّ للبرنامج، وحرصها الشديد على إنجاح كل فقراته.

تمّ خلال الحفل عرض فيديو تعريفي بمنظمة «الألكسو»، وآخر استعرض أهم المراحل التي مر بها برنامج المرشد الثقافي، تلاه تسليم الجائزة العينية تتويجاً لمتحف سيدي محمد بن عبدالله، ثمّ اختتام الحفل بفقرة موسيقية من تراث «الكناوة» وهو مزيج من موسيقى ورقصات أفريقية وبربرية مصنفة لدى اليونسكو من التراث المغربي، وحفل شاي على الطريقة التراثية المغربية.

المرشد الثقافي العربي

جدير بالذكر أن «برنامج المرشد الثقافي العربي» شهد منذ إطلاقه تنظيم العديد من البرامج والنشاطات التفاعلية والترويجية والمسابقات الموجهة إلى المرشدين الثقافيين والمتاحف والمواقع الأثرية العربية. وضم البرنامج العديد من المحاور والمراحل التي يتم تنفيذها تباعاً في مختلف الدول العربية، وتتمحور حول إبراز دور المتحف في المحافظة على الهوية التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى كونه مركزاً ثقافياً وبحثياً يقوم بتوعية المجتمع بفئاته المختلفة بالهوية الثقافية. ويأتي التتويج كمرحلة ثالثة حيث شمل البرنامج ثلاث مراحل أساسية هي مرحلة الإعلان عن البرنامج، واستقبال طلبات المشاركة، ومرحلة الفرز والترشيح والورشة التدريبية العلمية وتوزيع الجوائز، ومرحلة جولة المتاحف وتوزيع الدليل الإرشادي للمرشد الثقافي والمتحفي.