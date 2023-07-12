الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

أمسية وتكريم للمشاركين في «ورشة العروض» ببيت الشعر

جانب من الأمسية (من المصدر)
13 يوليو 2023 01:21

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول

ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية، شارك فيها الشعراء سيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا، ونجاة الظاهري من الإمارات، ومحمد بوثران من الجزائر، بحضور الشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر، وقدمها الإعلامي عصام عبدالسلام، الذي تحدث عن أثر أنشطة بيت الشعر بدائرة الثقافة في تنظيم أمسيات شعرية مميزة، في ظل الدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يوجه دائماً بإقامة الفعاليات التي تضيف للواقع الثقافي، ومن ثم تشكل حراكاً شعرياً يمتد تأثيره الجمالي في المتلقي، ويسهم في الارتقاء بالذائقة الأدبية.
وقدم الشعراء في الأمسية قصائد حلقت في فضاء الدهشة، وتناولت جوانب عاطفية وإنسانية متكئة على لغة ثرية، ومستوى فائق ساهم في جذب المتلقي بتدفقات الخيال، ومستوى الإلقاء، واختيار نصوص تعبر عن الجمال بكل أشكال التعبير، وقد تفاعل معها الجمهور الذي اكتظت به قاعة منتدى الثلاثاء.
وعلى هامش الأمسية، كرم محمد البريكي مدير بيت الشعر، شعراء الأمسية، والمشاركين في ورشة فن الشعر والعروض التي أقامها بيت الشعر من 5 إلى 20 يونيو 2023.
وفي بداية الأمسية، قرأ الشاعر سيدي محمد محمد المهدي قصيدة تداخل فيها صوتا اللغة والموسيقى، إذ تصبغ القصيدة رؤيتها بتراكيب ترتكز على مناجاة الذات بشكل مطبوع، وبأنغام شجية تدعو للتأمل. ثم ألقى نصاً آخر بعنوان «طائرةٌ ورقية من المتنبي إلى لوركا» التي يواصل فيها الشاعر أسلوبه المجازي في تشكيل صوره البديعة.
وقرأت الشاعرة نجاة الظاهري من قصيدة «موعدٌ باهت» التي ترصد من خلالها مشاهد معبرة يتفاعل فيها الدلالي والتصويري، إذ اتسمت الألفاظ بالتناغم، ووظفت الشاعرة تجربتها بأسلوب متخيل يعكس بلاغتها ودقة تراكيبها. ثم قرأت قصيدة أخرى عن الأصدقاء، عبرت فيها عن العلاقة الإنسانية التي تتراوح بين وصل وانقطاع، وما تحمله هذه العلاقة الإنسانية من دلالات، فتقول:
         أيطرقون إذا مرّوا على بابي
        ‏لا يتركون وروداً عند أعتابي
         ‏لا يزرعون على أوتار نافذتي
‏        لحناً يشابه صبحاً دون غيّابِ
‏كما ألقى الشاعر محمد بوثران، ثالث شعراء الأمسية قصيدة «انتظارُ الأبد» التي تعد أفقاً مفتوحاً ونداء يعلق بالذاكرة، حيث شكل بأسلوبه القصصي الجميل تفاصيل انتظار المحبوبة بصورة بصرية مركّزة، وبملامح مغرقة في الرومانسية. ثم قرأ من قصيدة «صَدمةُ العاشقِ» التي قدم فيها رؤية مبنية على نتائج ملموسة من الواقع، فهو يصغي لإيقاعاته الشجية حين تتشكل لديه صدمة عاطفية تضعه في حالة من الاغتراب النفسي.

الإمارات
بيت الشعر
الشارقة
منتدى الثلاثاء
آخر الأخبار
الفيفا يسدد 209 ملايين دولار إلى لاعبي مونديال 2022
الرياضي
الفيفا يسدد 209 ملايين دولار إلى لاعبي مونديال 2022
اليوم 13:11
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
الإمارات
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
اليوم 13:08
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©