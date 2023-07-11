«جناح الإمارات في إكسبو» يصدر كتابين يسردان قصصاً ملهمة

دبي (الاتحاد)

أعلن جناح الإمارات في إكسبو عن إصدار قصص ملهمة، أولها يحمل عنوان «الحالمون: بين الأرض والبحر»، وهذا الكتاب القصصي الخيالي يأخذ الأطفال في رحلة عبر روايات ملهمة ومرحة تحكي قصة ستة حالمين حقيقيين مبتكرين وأكاديميين أسهموا في إثراء البيئة الطبيعية البرية والبحرية في دولة الإمارات، والثاني هو «جناح الإمارات: موطن الحلم والإنجاز»، وهو صادر عن دار أسّولين للنشر، الذي يسلط الضوء على التجربة الغامرة لضيوف إكسبو 2020 دبي وقصة إنشاء الجناح. كما أنه يعد احتفاءً بمشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي وإكسبو فلورياد 2022.

كتاب «الحالمون»

يتضمن كتاب «الحالمون: بين الأرض والبحر» رسوماً جميلة وسرداً قصصياً بأسلوب خيالي يوضح مفاهيم الحب والاهتمام بالبيئة في دولة الإمارات، من البيئة البرية حتى البيئة البحرية، لتعزيز الوعي البيئي والتعليم لدى الأطفال. ويأخذ الكتاب القصصي الخيالي الأطفال في رحلة عبر ست روايات ملهمة للحالمين: نورا المنصوري، جامعة نيويورك أبوظبي، د. طريفة الزعابي، المركز الدولي للزراعة الملحية، يزن القضماني، مزرعة الإمارات البيولوجية «إمارتس بيو فارم»، رامي موراي، خليج دبا، مانع الكعبي، عسل حتّا، وأرابيلا ويلينغ، جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وتتطرق إنجازاتهم المبتكرة لعدة مجالات، الأمر الذي يعزز فهماً عميقا لمفاهيم الاستدامة وممارسات الحفاظ على البيئة وتراث الطبيعة الغني لدولة الإمارات. ويستهدف الكتاب صغار السن من 6 إلى 9 سنوات، وهو باللغتين العربية والإنجليزية. ويتضمن أيضاً صفحة نشاط للأطفال لتخيل مستقبلهم في حماية البيئة، وتشجيعهم على القيام بدور فعال في تحقيق مستقبل مستدام. والكتاب من كلمات مريم الدباغ، كاتبة ومستشارة ثقافية ولدت وترعرعت في دولة الإمارات، ورسومات الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني، وتعرف أيضاً بمنورة.

كتاب «جناح الإمارات»

ويسجل كتاب «جناح الإمارات: موطن الحلم والإنجاز» في قالب مبتكر لافت لتجربة جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي، بما يتيح للقارئ الانغماس في الجمال والبساطة والتنوع الطبيعي لدولة الإمارات. ويبرز التجربة الغامرة لضيوف الجناح وقصة إنشائه، ويحتفي أيضاً بالمبدعين من جميع أنحاء دولة الإمارات والعالم الذين ساهموا في تقديم قصة الدولة وازدهارها ورحلتها منذ تأسيس الاتحاد وحتى يومنا هذا. يجسد الكتاب قيماً تعكس جهوداً تبذلها الدولة وهي: قيم الطموح والإنسانية، والأصالة والانفتاح، والتفاؤل والمرونة. ويشيد الكتاب بالتصميم المذهل للمعماري سانتياغو كالاترافا، والمستوحى من الشكل الانسيابي والقوي لصقر يستعد للتحليق.

قالب مبتكر

أصدرت دار أسّولين للنشر كتاب «جناح الإمارات: موطن الحلم والإنجاز» في قالب مبتكر، فله ملمس ورائحة تحمل عبق «صحراء الأحلام»، لإثراء تجربة ضيوف جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي. كما يتوفر كتاب «الحالمون: بين الأرض والبحر» للبيع في دكان 421 في أبوظبي، وفي المكتبات العامة في أنحاء إمارة أبوظبي ومن ضمنها مكتبة أبوظبي للأطفال في المجمّع الثقافي، الحصن.



