200 فنان محلي وعالمي في «بينالي دبي للخط»

دبي (الاتحاد)

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن قائمة الشركاء الداعمين لـ«بينالي دبي للخط» الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 200 فنان وخطاط محلي وعالمي، بهدف تعزيز الحوار الثقافي الإبداعي في دبي، وسيقام البينالي في أكثر من 15 موقعاً تراثياً وثقافياً موزعة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتضم قائمة الشركاء نخبة من المؤسسات الثقافية الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي، وهي: حي دبي للتصميم، وندوة الثقافة والعلوم، ومركز جمعة الماجد، والوجهة الثقافية فاوندري، وخولة آرت غاليري، وغاليري فيريتّي للفن المعاصر، وإيفي غاليري، وبدو- BEDU، بالإضافة إلى متحف الاتحاد، ومتحف الشندغة، ومركز الجليلة لثقافة الطفل ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، وتمثل جميعها مواقع رئيسية لاستضافة عروض البينالي المتنوعة، ويأتي ذلك بهدف تمكين كافة أفراد المجتمع من الاستمتاع بفن الخط.

ويضيء «بينالي دبي للخط» في نسخته الافتتاحية على فن الخط العربي ومن ثقافات أخرى مختلفة، حيث ستعكس الأعمال المشاركة حيوية الخطوط التقليدية والمعاصرة المكتوبة بـ5 لغات مختلفة من بينها اللغة العربية، لإبراز تنوعها وجمالياتها الفنية، إلى جانب ما يتميز به الخط الطباعي، والفن الرقمي، والزخرفة، كما سيعرض «البينالي» أيضاً تشكيلة أعمال إبداعية نوعية تبرز جماليات تصميم المجوهرات والمنتجات، والفن العام والمجسمات والمنسوجات، وكذلك مجموعة متنوعة من العروض الفنية والفئات الأخرى التي تبين دقة فنون الخط، وسيشهد البينالي أيضاً إطلاق مجموعة قطع فنية مستلهمة من الخط في الأماكن العامة بدبي، وعقد تشكيلة من ورش العمل الفنية والتعليمية تحت إشراف عددٍ من الفنانين والخطاطين المعروفين عالمياً، ترافقها سلسلة من الأنشطة الفنية وورش العمل المختلفة التي تساهم في اكتشاف المواهب الجديدة في هذا المجال.