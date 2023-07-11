"مضمار الشيخ زايد لسباقات الهجن".. أيقونة طانطان التراثية

يشكل مضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن الذي دشنته دولة الإمارات في إقليم طانطان بالمملكة المغربية الشقيقة عام 2017 أيقونة تراثية تعزز الحضور المغربي في سباقات الهجن.

وأسهم إنشاء هذا المضمار في دعم فئة مربي الأبل في الأقاليم الصحراوية بالمملكة المغربية ، كما خلق حراكا اقتصاديا في هذا القطاع.

وجاءت مبادرة دولة الإمارات بالإعلان عن مشروع إنشاء المضمار في عام 2016 فيما تم تدشينه في مايو 2017 ليصبح الأول من نوعه على مستوى قارة أفريقيا ، وذلك تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية الإماراتية المغربية ، ولدعم أحد أهم الرياضات التراثية التي تتميز بها دولة الإمارات خاصة وأن رياضة الهجن تشهدا تطورا كبيرا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويبلغ طول مضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن نحو 4 كيلومترات، وتم تجهيزه بكافة الوسائل الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية ، كما يتضمن مقصورة رئيسة للوفود الرسمية وكبار الشخصيات ومدرجات للجمهور تتسع لنحو 1000 شخص.

وأكد عمر برديجي، رئيس الاتحاد العام لسباقات الهجن في المملكة المغربية الشقيقة، أن تدشين دولة الإمارات لمضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن في إقليم طانطان على هامش مشاركتها في موسم طانطان الثقافي عام 2017 ، أدى إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة الهجن بالمناطق الصحراوية المغربية ، كما كانت لهذه المبادرة مردودا اقتصاديا كبير ا على مربي الإبل في الأقاليم الجنوبية.

وقال إنه منذ تدشين المضمار عام 2017 ، يشهد سنويا نحو 6 سباقات للهجن، يحرص على المشاركة فيها جميع مربي الإبل في المغرب بالإضافة إلى السباق الرئيسي الذي يتم تنظيمه ضمن فعاليات موسم طانطان، كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات التي تستقطب أعداد كبيرة من أهالي الجنوب.

وأضاف أن مضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن في طانطان يشكل أحد العلامات البارزة للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن تواجد دولة الإمارات العام الجاري في موسم طانطان للدورة السابعة على التوالي عزز من نجاح هذه التظاهرة الثقافية والتراثية الفريدة.

من جانبه أكد محمد بن عاضد المهيري مدير سباقات الهجن التراثية في موسم طانطان الثقافي أن مضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن بإقليم طانطان يحتضن منذ إنشائه 6 سباقات تمهيدية للهجن سنويا بالإضافة إلى السباق الختامي.

وقال إنه تزامنا مع إنشاء هذا المضمار، تم بالتعاون مع المؤسسات المعنية في المغرب تأسيس اتحاد المغرب لسباقات الهجن الذي يضم أعضاء من الأقاليم الجنوبية ، مشيرا إلى أن تواجده أثمر عن وجود اهتمام كبير بسباقات الهجن في المملكة ، كما جسد مدى التقارب في المورث الثقافي والتراثي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

وأضاف أن تدشين المضمار جاء في إطار العلاقات التاريخية والأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين وضمن الجهود المشتركة للحفاظ على التقاليد العربية الأصيلة وصون الموروث المشترك وتطوير سباقات الهجن.

وتعكس سباقات الهجن في موسم طانطان، الجهود المشتركة، بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة، للحفاظ على التقاليد العربية الأصيلة، و صون الموروث المشترك، وذلك بهدف دعم الموروث الثقافي للبدو الرحل وتشجيع ملاك الإبل في المغرب على اقتناء سلالات الإبل الأصيلة، وتوسيع ممارسة الرياضات التراثية واستدامتها بشكل عام، ورياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص باعتبارها رياضة عربية أصيلة وعريقة تتناقل من جيل إلى جيل.



